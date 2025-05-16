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В лесах Забайкалья нашли 216 нарушений правил пожарной безопасности

Специалисты составили 119 административных протоколов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкалье с начала пожароопасного сезона инспекторы выявили 216 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на краевое Минприроды, специалистами было составлено 119 административных протоколов, еще 97 нарушителей получили уведомления о необходимости явиться для оформления документов.

— Патрульные группы провели масштабную работу — более 5,7 тысяч рейдов по территории лесного фонда. Особое внимание уделяется лесам Читинского округа и пригородным зонам Читы, где с 18 апреля по распоряжению губернатора Александра Осипова организовано ежедневное патрулирование, — сообщают в агентстве.

В состав мобильных групп вошли представители краевой администрации, правоохранительных органов, а также активисты-волонтеры и участники общественного движения «Народный фронт». Такие меры позволяют оперативно выявлять нарушителей и предотвращать возможные происшествия.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с начала пожароопасного сезона в Иркутской области нашли 42 человека, по вине которых пожары начались в лесах и на открытых территориях.