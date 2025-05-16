В лесах Забайкалья нашли 216 нарушений правил пожарной безопасности

В Забайкалье с начала пожароопасного сезона инспекторы выявили 216 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на краевое Минприроды, специалистами было составлено 119 административных протоколов, еще 97 нарушителей получили уведомления о необходимости явиться для оформления документов.