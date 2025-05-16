Новый ректор ОмГТУ «переплюнул» по зарплате своего осужденного предшественника

Примечательно, что практически равноудаленно от этих сумм находится показатель среднемесячной заработной платы Дмитрия Маевского, возглавлявшего ОмГТУ с 2021 года, за 2022 год — немногим больше 378 тысячи рублей. В октябре 2024 года Маевского и нескольких его коллег признали виновными в «Мошенничестве в особо крупном размере». Экс-ректору ОмГТУ назначили 4 года лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей.