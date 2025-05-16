Новый ректор ОмГТУ «переплюнул» по зарплате своего осужденного предшественника

В сфере высшего образования Омской области стартовал сезон раскрытия сведений о заработной плате руководящего состава. В частности, соответствующие данные за 2024 год представил Омский государственный технический университет.
Стоит напомнить, что вуз получил нового ректора в феврале 2024 года. Согласно представленным сведениям, среднемесячная заработная плата Павла Корчагина на руководящем посту составляла порядка 421,6 тысячи рублей. Примечательно, что эта сумма значительно выше, нежели у его предшественника Василия Фефелова: вступивший в должность весной 2023 года управленец, по официальным данным, получал в среднем порядка 337,2 тысячи рублей.
Примечательно, что практически равноудаленно от этих сумм находится показатель среднемесячной заработной платы Дмитрия Маевского, возглавлявшего ОмГТУ с 2021 года, за 2022 год — немногим больше 378 тысячи рублей. В октябре 2024 года Маевского и нескольких его коллег признали виновными в «Мошенничестве в особо крупном размере». Экс-ректору ОмГТУ назначили 4 года лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей.
Таким образом, Павел Корчагин стал своего рода зарплатным рекордсменом, «перещеголяв» по этому показателю своих предшественников.