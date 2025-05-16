Санаторий для участников СВО: как бесплатно оздоровиться военным и их семьям

Подать заявку на поездку в санаторий для участников СВО нетрудно. Главное — иметь на руках документы, которые подтверждают право военного или его семьи на это. Рассказываем, как подать документы, кому положена поездка и куда можно отправиться.
Кому положена путевка в санаторий для участников СВО
Отправиться в санаторий бесплатно могут следующие категории граждан.
Участники специальной военной операции. В первую очередь — Герои России и ветераны, получившие первую группу инвалидности.
Близкие участников СВО: жены, несовершеннолетние дети, взрослые дети с инвалидностью, иждивенцы, родители при условии совместного проживания, обучающиеся на очном отделении дети до 23 лет.
Что входит в бесплатную путевку в санаторий для участников СВО
В путевку включены проезд туда и обратно, необходимые медикаменты и средства реабилитации, непосредственно лечебные процедуры, проживание и питание. Ездить в санаторий можно не чаще одного раза в год.
Продолжительность лечения в санатории — до 21 дня. Точный срок назовут медицинские работники, которые оценивают показания.
Как получить путевку в санаторий участникам СВО и их семьям
Для бесплатной поездки в санаторий нужно собрать пакет документов и подать заявление.
Необходимые документы
В первую очередь необходимо подтвердить право на льготу. Для этого понадобятся:
- паспорт или свидетельство о рождении для детей;
- СНИЛС;
- полис ОМС;
- справка об участии в СВО;
- удостоверение ветерана боевых действий;
- санаторно-курортная карта.
Для членов семьи участников СВО понадобятся документы, которые подтверждают родство или факт совместного проживания. Для студентов-очников — справка из учебного заведения.
Подача заявления
Для подачи заявления не обязательно куда-то ходить, есть возможность сделать это онлайн.
Через портал Госуслуг
Подать заявку можно через раздел «Получение набора социальных услуг». В нем нужно выбрать, какую услугу вы собираетесь получить: путевку в санаторий, бесплатный проезд к месту лечения или лекарства и медизделия. Следующий этап — выбор отделения Социального фонда.
Лично в Социальном фонде
Для этого нужно сходить в удобное отделение Соцфонда (по месту регистрации или фактического пребывания) и написать заявление. Также необходимо приложить к нему медицинские документы, которые подтверждают нужду в санаторном лечении. Заявку рассмотрят за два дня.
В МФЦ
Подать заявление очно можно в многофункциональных центрах. Ответ придет не позднее, чем через десять дней.
Через медицинскую организацию
Для этого запишитесь к участковому врачу. Если он увидит показания к санаторно-курортному лечению, то даст справку специальной формы. Она передается врачебной комиссии вместе с анализами, перечень которых вам назовут для сдачи.
Список санаториев для участников СВО и их семей
Мест, где можно оздоровиться военным, в России достаточно. Среди них:
- «Карагай», Республика Башкорстан;
- «Чебаркульский», Челябинская область;
- «Беломорье», Архангельская область;
- «Красиво», Белгородская область
- «Литвиново», Московская область
- «Слободка», Тульская область
- «Пятигорский», Ставропольский край;
- «Лазурный берег», Краснодарский край;
- «Крым», Республика Крым;
- «Магадан», Краснодарский край;
- «Западный», Ленинградская область;
- «Дубрава», Орловская область;
- «Шмаковский», Приморский край.