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Санаторий для участников СВО: как бесплатно оздоровиться военным и их семьям

Военнослужащим полагаются льготы — в том числе поездки в санаторий для участников СВО.

Анна Григор
Автор Новости Mail
Санаторий для участников СВО
Источник: Freepik

Подать заявку на поездку в санаторий для участников СВО нетрудно. Главное — иметь на руках документы, которые подтверждают право военного или его семьи на это. Рассказываем, как подать документы, кому положена поездка и куда можно отправиться.

Кому положена путевка в санаторий для участников СВО

Отправиться в санаторий бесплатно могут следующие категории граждан.

  1. Участники специальной военной операции. В первую очередь — Герои России и ветераны, получившие первую группу инвалидности.

  2. Близкие участников СВО: жены, несовершеннолетние дети, взрослые дети с инвалидностью, иждивенцы, родители при условии совместного проживания, обучающиеся на очном отделении дети до 23 лет.

Что входит в бесплатную путевку в санаторий для участников СВО

В путевку включены проезд туда и обратно, необходимые медикаменты и средства реабилитации, непосредственно лечебные процедуры, проживание и питание. Ездить в санаторий можно не чаще одного раза в год.

Продолжительность лечения в санатории — до 21 дня. Точный срок назовут медицинские работники, которые оценивают показания.

Как получить путевку в санаторий участникам СВО и их семьям

Заявление на получение места в санатории для участника СВО
Источник: Image by Freepik

Для бесплатной поездки в санаторий нужно собрать пакет документов и подать заявление.

Необходимые документы

В первую очередь необходимо подтвердить право на льготу. Для этого понадобятся:

  • паспорт или свидетельство о рождении для детей;
  • СНИЛС;
  • полис ОМС;
  • справка об участии в СВО;
  • удостоверение ветерана боевых действий;
  • санаторно-курортная карта.

Для членов семьи участников СВО понадобятся документы, которые подтверждают родство или факт совместного проживания. Для студентов-очников — справка из учебного заведения.

Подача заявления

Для подачи заявления не обязательно куда-то ходить, есть возможность сделать это онлайн.

Через портал Госуслуг

Подать заявку можно через раздел «Получение набора социальных услуг». В нем нужно выбрать, какую услугу вы собираетесь получить: путевку в санаторий, бесплатный проезд к месту лечения или лекарства и медизделия. Следующий этап — выбор отделения Социального фонда.

Лично в Социальном фонде

Для этого нужно сходить в удобное отделение Соцфонда (по месту регистрации или фактического пребывания) и написать заявление. Также необходимо приложить к нему медицинские документы, которые подтверждают нужду в санаторном лечении. Заявку рассмотрят за два дня.

В МФЦ

Подать заявление очно можно в многофункциональных центрах. Ответ придет не позднее, чем через десять дней.

Через медицинскую организацию

Для этого запишитесь к участковому врачу. Если он увидит показания к санаторно-курортному лечению, то даст справку специальной формы. Она передается врачебной комиссии вместе с анализами, перечень которых вам назовут для сдачи.

Список санаториев для участников СВО и их семей

Мест, где можно оздоровиться военным, в России достаточно. Среди них:

  • «Карагай», Республика Башкорстан;
  • «Чебаркульский», Челябинская область;
  • «Беломорье», Архангельская область;
  • «Красиво», Белгородская область
  • «Литвиново», Московская область
  • «Слободка», Тульская область
  • «Пятигорский», Ставропольский край;
  • «Лазурный берег», Краснодарский край;
  • «Крым», Республика Крым;
  • «Магадан», Краснодарский край;
  • «Западный», Ленинградская область;
  • «Дубрава», Орловская область;
  • «Шмаковский», Приморский край.