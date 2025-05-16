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Инвалидность участникам СВО в 2025 году: какие выплаты и как оформить

Оформление инвалидности участникам СВО в 2025 году связано с рядом изменений, которые важно знать каждому, кто столкнулся с этой процедурой.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Участник СВО на инвалидности
Источник: Freepik

В статье расскажем, как получить инвалидность участникам СВО в 2025 году, какие документы нужны, что изменилось в правилах и какие льготы положены.

В каких случаях участники СВО могут оформить инвалидность

Участники СВО могут оформить инвалидность в 2025 году в случае, если они получили ранения, травмы, контузии или серьезные заболевания во время службы.

Ключевым условием считается наличие заключения военно-врачебной комиссии (ВВК), подтверждающего связь между ухудшением здоровья и прохождением военной службы. После этого проводится медико-социальная экспертиза (МСЭ), которая устанавливает группу инвалидности.

Важно отметить, что государственную пенсию по инвалидности через Социальный фонд получают только проходившие службу в добровольческих формированиях участники СВО. Если военнослужащий был мобилизован или служил по контракту, то оформлением и выплатой пенсии по инвалидности занимаются уже соответствующие силовые структуры: Министерство обороны, Росгвардию или МВД.

Как оформить инвалидность участникам СВО

Процесс оформления инвалидности включает несколько этапов.

1. Получение заключения ВВК

Военно-врачебная комиссия подтверждает, что ухудшение здоровья связано с военной службой.

2. Подача рапорта на увольнение

Если военнослужащий на момент получения травмы еще продолжает службу, ему необходимо подать рапорт об увольнении.

3. Прохождение МСЭ

Медико-социальная экспертиза определит группу инвалидности. Для ее прохождения необходимы направление от лечащего врача и документы, включая паспорт, военный билет и медицинские выписки.

4. Подготовка документов

Раненому участнику СВО также потребуется собрать следующий пакет документов:

  • паспорт РФ;
  • военный билет; удостоверение участника боевых действий (если имеется);
  • копии приказов о зачислении на службу и об увольнении;
  • заключение военно-врачебной комиссии (ВВК);
  • свидетельство о наличии заболевания;
  • медицинские выписки, подтверждающие ранение, травму или контузию.

5. Обращение в МФЦ и получение льгот и выплат

После установления инвалидности и сбора всех документов участники СВО имеют право на различные меры поддержки, включая пенсии, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.

Какая положена пенсия по инвалидности участникам СВО

Размер положенной пенсии зависит от группы инвалидности. Если последняя была получена в ходе исполнений обязанностей в зоне боевых действий, то выплаты распределяются следующим образом.

I группа
26 472,24 рублей
II группа
22 060,20 рублей
III группа
15 442,14 рублей

Если военнослужащий стал инвалидом из-за полученного в зоне СВО заболевания, то суммы выплат будут уже другим.

I группа22 060,20 рублей
II группа17 648,16 рублей
III группа13 236,12 рублей

Какие еще выплаты и льготы положены участникам СВО, получившим инвалидность

Получившим инвалидность участникам СВО положены и другие выплаты.

Президентская единовременная выплата за ранение участнику СВО

В соответствии с указом президента, участникам СВО, которые получили ранения (в том числе контузии, травмы или увечья), положена единовременная выплата в размере 3 миллионов рублей.

Страховая выплата в случае установления инвалидности участнику СВО

Эта социальная гарантия положена тем, кто получил инвалидность либо в ходе СВО, либо в течение двух лет после увольнения из-за приобретенной в зоне боевых действий болезни. Ее размер варьируется от 818 тысяч до 2,5 млн рублей — в зависимости от группы инвалидности.

Единовременное пособие за ранение участнику СВО

Участники СВО, получившие ранение, контузию, травму или увечье во время службы, имеют право на единовременное пособие. Размер этой выплаты составляет 3 миллиона рублей, и она предоставляется в соответствии с указом президента России.

Ежемесячная денежная компенсация по военной травме

Что касается ежемесячной денежной компенсации по военной травме, то ее размер также зависит от группы инвалидности (24, 12 и 4,8 тысяч рублей).

Технические средства реабилитации

Ветераны СВО с инвалидностью могут бесплатно получить современные ТСР, включая протезы, кресла-коляски и автомобили с ручным управлением.

Бессрочная инвалидность участникам СВО

Прием документов на инвалидность участнику СВО
Источник: Unsplash / CC0

С 2025 года участникам СВО с военными травмами не нужно каждый раз подтверждать инвалидность — ее могут оформить бессрочно.

Как получить выплаты за инвалидность участникам СВО

Для получения большинства выплат необходимо:

  • подготовить паспорт, военный билет, справку об инвалидности;
  • пройти медико-социальную экспертизу;
  • отнести заявление в МФЦ, либо обратиться в Социальный фонд или на портал Госуслуг;
  • дождаться решения и по необходимости уточнить документы.

Главное об инвалидности участникам СВО в 2025 году

Собрали главную информацию об инвалидности участникам СВО в 2025 году, которую стоит запомнить.

1. Участники СВО могут оформить инвалидность в случае получения ранения, травмы или контузии. Ключевым условием считается наличие заключения военно-врачебной комиссии.

2. Размер положенной пенсии зависит от группы инвалидности — от 26 до 15 тысяч рублей.

3. Получившим инвалидность участникам СВО положены и другие выплаты, например, единовременная в размере 3 млн рублей.

4. С 2025 года участникам СВО с военными травмами не нужно каждый раз подтверждать инвалидность.