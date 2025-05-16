Инвалидность участникам СВО в 2025 году: какие выплаты и как оформить

В статье расскажем, как получить инвалидность участникам СВО в 2025 году, какие документы нужны, что изменилось в правилах и какие льготы положены.
В каких случаях участники СВО могут оформить инвалидность
Участники СВО могут оформить инвалидность в 2025 году в случае, если они получили ранения, травмы, контузии или серьезные заболевания во время службы.
Ключевым условием считается наличие заключения военно-врачебной комиссии (ВВК), подтверждающего связь между ухудшением здоровья и прохождением военной службы. После этого проводится медико-социальная экспертиза (МСЭ), которая устанавливает группу инвалидности.
Важно отметить, что государственную пенсию по инвалидности через Социальный фонд получают только проходившие службу в добровольческих формированиях участники СВО. Если военнослужащий был мобилизован или служил по контракту, то оформлением и выплатой пенсии по инвалидности занимаются уже соответствующие силовые структуры: Министерство обороны, Росгвардию или МВД.
Как оформить инвалидность участникам СВО
Процесс оформления инвалидности включает несколько этапов.
1. Получение заключения ВВК
Военно-врачебная комиссия подтверждает, что ухудшение здоровья связано с военной службой.
2. Подача рапорта на увольнение
Если военнослужащий на момент получения травмы еще продолжает службу, ему необходимо подать рапорт об увольнении.
3. Прохождение МСЭ
Медико-социальная экспертиза определит группу инвалидности. Для ее прохождения необходимы направление от лечащего врача и документы, включая паспорт, военный билет и медицинские выписки.
4. Подготовка документов
Раненому участнику СВО также потребуется собрать следующий пакет документов:
- паспорт РФ;
- военный билет; удостоверение участника боевых действий (если имеется);
- копии приказов о зачислении на службу и об увольнении;
- заключение военно-врачебной комиссии (ВВК);
- свидетельство о наличии заболевания;
- медицинские выписки, подтверждающие ранение, травму или контузию.
5. Обращение в МФЦ и получение льгот и выплат
После установления инвалидности и сбора всех документов участники СВО имеют право на различные меры поддержки, включая пенсии, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.
Какая положена пенсия по инвалидности участникам СВО
Размер положенной пенсии зависит от группы инвалидности. Если последняя была получена в ходе исполнений обязанностей в зоне боевых действий, то выплаты распределяются следующим образом.
|I группа
|26 472,24 рублей
|II группа
|22 060,20 рублей
|III группа
|15 442,14 рублей
Если военнослужащий стал инвалидом из-за полученного в зоне СВО заболевания, то суммы выплат будут уже другим.
|I группа
|22 060,20 рублей
|II группа
|17 648,16 рублей
|III группа
|13 236,12 рублей
Какие еще выплаты и льготы положены участникам СВО, получившим инвалидность
Получившим инвалидность участникам СВО положены и другие выплаты.
Президентская единовременная выплата за ранение участнику СВО
В соответствии с указом президента, участникам СВО, которые получили ранения (в том числе контузии, травмы или увечья), положена единовременная выплата в размере 3 миллионов рублей.
Страховая выплата в случае установления инвалидности участнику СВО
Эта социальная гарантия положена тем, кто получил инвалидность либо в ходе СВО, либо в течение двух лет после увольнения из-за приобретенной в зоне боевых действий болезни. Ее размер варьируется от 818 тысяч до 2,5 млн рублей — в зависимости от группы инвалидности.
Единовременное пособие за ранение участнику СВО
Участники СВО, получившие ранение, контузию, травму или увечье во время службы, имеют право на единовременное пособие. Размер этой выплаты составляет 3 миллиона рублей, и она предоставляется в соответствии с указом президента России.
Ежемесячная денежная компенсация по военной травме
Что касается ежемесячной денежной компенсации по военной травме, то ее размер также зависит от группы инвалидности (24, 12 и 4,8 тысяч рублей).
Технические средства реабилитации
Ветераны СВО с инвалидностью могут бесплатно получить современные ТСР, включая протезы, кресла-коляски и автомобили с ручным управлением.
Бессрочная инвалидность участникам СВО
С 2025 года участникам СВО с военными травмами не нужно каждый раз подтверждать инвалидность — ее могут оформить бессрочно.
Как получить выплаты за инвалидность участникам СВО
Для получения большинства выплат необходимо:
- подготовить паспорт, военный билет, справку об инвалидности;
- пройти медико-социальную экспертизу;
- отнести заявление в МФЦ, либо обратиться в Социальный фонд или на портал Госуслуг;
- дождаться решения и по необходимости уточнить документы.
Главное об инвалидности участникам СВО в 2025 году
Собрали главную информацию об инвалидности участникам СВО в 2025 году, которую стоит запомнить.
1. Участники СВО могут оформить инвалидность в случае получения ранения, травмы или контузии. Ключевым условием считается наличие заключения военно-врачебной комиссии.
2. Размер положенной пенсии зависит от группы инвалидности — от 26 до 15 тысяч рублей.
3. Получившим инвалидность участникам СВО положены и другие выплаты, например, единовременная в размере 3 млн рублей.
4. С 2025 года участникам СВО с военными травмами не нужно каждый раз подтверждать инвалидность.