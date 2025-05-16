Инвалидность участникам СВО в 2025 году: какие выплаты и как оформить

Эта социальная гарантия положена тем, кто получил инвалидность либо в ходе СВО, либо в течение двух лет после увольнения из-за приобретенной в зоне боевых действий болезни. Ее размер варьируется от 818 тысяч до 2,5 млн рублей — в зависимости от группы инвалидности.