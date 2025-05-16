Льготы участникам СВО в 2025 году: что положено и как оформить

Если военнослужащий забыл или не успел этого сделать, то по возвращению ему нужно принести справку о том, что он был в зоне боевых действий, тогда пени спишут. Кроме того, за неуплату или просрочку платежей участникам СВО не могут приостановить ресурсоснабжение в доме.