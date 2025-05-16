Льготы участникам СВО в 2025 году: что положено и как оформить

Изначально под господдержку попадали в основном мобилизованные военнослужащие, но после увеличения числа добровольцев и контрактников власти распространили политику на всех участников боевых действий. Рассмотрели не только денежные выплаты, но и трудовые, социальные, банковские и налоговые, а также другие льготы, актуальные для участников СВО в 2025 году.
Кому положены льготы СВО
На льготы могут претендовать все участники специальной военной операции, а также члены семьи военнослужащих или погибших участников военного конфликта. Это:
- контрактники;
- члены добровольческих формирований;
- граждане, призванные по мобилизации;
- граждане, проходившие срочную службу, и заключившие контракт сроком на один год;
- члены отрядов Росгвардии, призванные в зону СВО;
- представители некоторых полицейских подразделений;
- иностранные граждане, получившие гражданство или подписавшие контракт.
Какие льготы положены участникам СВО в 2025 году
К 2025 году приняли множество мер для поддержки участников боевых действий. Разберем основные.
Банковские льготы
Согласно ФЗ № 377 от 7 декабря 2022 года, участники СВО имеют право на кредитные каникулы по потребительскому и ипотечному кредиту. Последние предоставляются им на момент прохождения военной службы и еще на 30 дней с момента возвращения из зоны боевых действий.
Кроме того, участвующие в боевых действиях могут списать долги, если иск взыскания получен до 1 декабря 2024 года, а контракт подписан после этой даты. Долги перед банками спишутся автоматически, если участник СВО погиб или получил инвалидность I группы. В случаях банкротства выплаты военного защищены от списаний.
Льготы семьям участников СВО
Членами семьи считаются: супруга, мать и отец, дети. При этом жена (муж) и дети военного становятся приоритетными получателями.
Если на попечении у участника спецоперации был нетрудоспособный или недееспособный родственник, то при гибели военного иждивенец имеет возможность получить пенсию по потери кормильца. Также существует выплата для ветеранов боевых действий, которую могут оформить родственники.
Участник спецоперации и его родные могут запросить деньги на ремонт своего частного дома. Выплата считается по метражу здания и количеству проживающих.
Как сам военнослужащий, так и его родные могут получить бесплатное образование в высших учебных заведениях или бесплатно пройти курсы переподготовки. У них также есть возможность получить приоритет при поступлении в вузы.
Кроме образования дети также могут получать бесплатное питание в школах, путевки в детские лагеря, возможность бесплатно ездить в общественном транспорте.
Льготы по ЖКХ
Участникам СВО не имеют право начислять пени за просроченный платеж по квитанциям ЖКУ. Но для этого нужно предупредить ТСЖ, УК или ЖСК об отсутствии по причине отправки в зону СВО.
Если военнослужащий забыл или не успел этого сделать, то по возвращению ему нужно принести справку о том, что он был в зоне боевых действий, тогда пени спишут. Кроме того, за неуплату или просрочку платежей участникам СВО не могут приостановить ресурсоснабжение в доме.
Налоговые льготы
Участники спецоперации имеют право на отсрочки по различным направлениям. Например, по налогам налогового агента, по страховым взносам и прибыли организаций.
Если участник СВО не предоставил налоговую декларацию, то он может сделать это позже, но время просрочки должно соответствовать времени прохождения службы.
Образовательные льготы
Участники СВО вправе получить высшее образование или пройти переподготовку на управляющую должность в рамках программы «Время героев».
Пенсионные льготы
Каждому военнослужащему в зоне СВО трудовой стаж идет в двойном размере. Кроме того, они могут отправиться на пенсию на два года раньше, чем работники тыла.
Льготы для ветеранов боевых действий (БД)
Этот статус присваивается каждому участнику спецоперации. Льгота позволяет получить доплату к пенсии (она индексируется), бесплатный протез, компенсацию половины стоимости ЖКУ, капремонта и найма, посещения специальных ведомственных поликлиник, спортивных и культурных мероприятий.
Также каждый регион предоставляет ветеранам БД свои привилегии. Узнать о них можно в местном военкомате или в структурах фонда «Защитники Отечества».
Льготы семьям погибших участников СВО в 2025 году
Члены семьи погибшего имеют право на те же льготы, что и семьи действующих участников боевых действий. Основная разница заключается в выплатах. Из года в год суммы меняются, также играет роль регион, в котором родился участник СВО.
Действующий размер выплат лучше уточнять у уполномоченных органов. В список выплат и льгот сегодня входят:
- страховая компенсация АО «СОГАЗ»;
- Единовременное пособие от АО «СОГАЗ»;
- президентская выплата;
- остаток денежного довольствия;
- поощрение при посмертном награждении;
- компенсация услуг по погребению;
- компенсация за установку надгробного памятника;
- региональные единовременные выплаты;
- ежемесячная денежная компенсация;
- ежемесячное пособие детям;
- ежемесячная выплата родителям, вдовам и детям ветеранов боевых действий;
- пенсия по потере кормильца.
За помощью можно обратиться в фонд «Защитники Отечества».
Как оформить льготы СВО
Рассмотрим алгоритм оформления льгот участникам СВО.
Какие нужны документы
Для оформления льгот существует единый список документов. Но к нему нужно приложить дополнительные документы — в зависимости от вида льготы. Актуальный перечень по каждой можно узнать из нормативно-правовых актов. Общий же перечень документов выглядит так:
- Паспорт (в зависимости от льготы, могут понадобиться паспорта супруги (а) и детей);
- Удостоверение ветерана БД;
- ИНН;
- Справка об участии в СВО;
- Справка об инвалидности или получении ранения;
- СНИЛС;
- Реквизиты банковского счета.
Для членов семей погибших военнослужащих дополнительно нужны:
- удостоверение члена семьи;
- извещение о смерти;
- справка о смерти;
- свидетельство о смерти;
- свидетельство о заключении или расторжении брака;
- документы о наличии инвалидности родителя (или родителей) участника СВО, у его супруги и детей;
- реквизиты банковского счета родителей, супруги, детей;
- справка с места учебы — для детей.
Куда обращаться для оформления
Как правило, все выплаты и льготы можно оформить в военном комиссариате. Но стоит учитывать, что работники военкоматов не всегда оповещают о всех возможностях участников СВО и их родных.
Точный порядок назначения конкретной льготы или выплаты в вашем регионе можно уточнить в фонде «Защитника Отечества». Структура также окажет юридическую помощь в случае нарушения ваших прав.
Кроме того, существует возможность обратиться за оформлением льгот в МФЦ, Пенсионный фонд или СФР. В некоторых регионах существуют союзы ветеранов СВО, которые помогают военным и их семьям в правовых вопросах.
Сроки оформления выплат
Сроки выплат разнятся в зависимости от вида льготы и региона. Примерные даты выплат по льготе указаны в соответствующих нормативно-правовых актах. В случае нарушений по сумме выплаты или срокам можно обращаться в суд.
Главное о льготах СВО в 2025 году
В 2025 году льготы для участников СВО и их семей остаются важной частью государственной поддержки защитников родины. Подвели краткий итог всему, о чем писали выше.
1. Право на льготы и выплаты имеют все участники СВО и члены их семей.
2. Участники СВО вправе получить финансовую поддержку при оплате ЖКХ, уплате налогов, закрытии долгов. Они также могут рассчитывать на кредитные каникулы.
3. Защитники Родины имеют право на бесплатное образование и переквалификацию.
4. Каждый участник СВО считается ветераном боевых действий.
5. Участники СВО и члены их семей имеют право на бесплатную юридическую помощь.
6 С оформлением льгот и защитой прав участников боевых действий помогают следующие организации: военный комиссариат, фонд «Защитники Отечества», МФЦ и СФР, а также союзы ветеранов (если они есть в вашем городе и регионе).
Список источников
1. Федеральный закон № 377-ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Приказ Министра Обороны № 755 «Об утверждении Порядка организации работы по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, граждан, призванных на военные сборы, граждан, уволенных с военной службы, а также форм документов, необходимых для реализации Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ».
3. Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона “О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат”.
4. Федеральный закон № 5-ФЗ «О ветеранах». ст. 23.1.1995.