Население Братска сокращается примерно так, как и прогнозировали местные власти

Таким образом, за год население Братска сократилось на 732 человека (на начало 2024-го в городе проживало 220 097 человек). По данным на начало 2025 года, больше всего братчан живет в Центральном районе — 135 тысяч человек, в Падунском районе живет около 50 тысяч граждан и в Правобережном — 34,3 тысячи человек.
Население Братска сокращается на протяжении уже длительного времени. На сайте Иркутскстата статистика численности населения по муниципальным образованиям опубликована с 2011 года. За эти 14 лет население Братска сократилось почти на 27 тысяч человек (в начале 2011-го в городе проживало 246,3 тысячи граждан).
Ранее в прогнозе социально-экономического развития города на период 2025—2027 годов власти Братска предполагали, что в конце 2024 — начале 2025 годов в Братске будет проживать 219 тысяч человек. Реальный показатель численности населения, таким образом, оказался немного выше. При этом в прогнозе власти города отмечали, что тенденция на сокращение численности населения в ближайшие годы сохранится. В прогнозах, которые власти города делали на более длительные сроки, указывалось, что через 10 лет (на конец 2035 года) численность населения Братска окажется на уровне около 207 тысяч человек.
По численности населения Братск сейчас занимает третье место в Иркутской области после Иркутска (605,7 тысяч человек) и Ангарска (228,7 тысяч человек). В этих городах численность населения за год также немного сократилась.