Население Братска сокращается примерно так, как и прогнозировали местные власти

Ранее в прогнозе социально-экономического развития города на период 2025—2027 годов власти Братска предполагали, что в конце 2024 — начале 2025 годов в Братске будет проживать 219 тысяч человек. Реальный показатель численности населения, таким образом, оказался немного выше. При этом в прогнозе власти города отмечали, что тенденция на сокращение численности населения в ближайшие годы сохранится. В прогнозах, которые власти города делали на более длительные сроки, указывалось, что через 10 лет (на конец 2035 года) численность населения Братска окажется на уровне около 207 тысяч человек.