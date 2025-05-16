Казани присвоили статус культурной столицы исламского мира

Отмечается, что Казань впервые принимает Съезд министров культуры стран ОИС во время KazanForum-2025. Основной темой мероприятия стал диалог культур, рассматриваемый как основа для сохранения идентичности и разнообразия в условиях многополярного мира. К съезду прибыли представители министерств из ОАЭ, Ирана, Омана, Индонезии, Казахстана, Мавритании, Азербайджана, Палестины, Узбекистана, Саудовской Аравии, Джибути, Сомали, Бахрейна, Судана, Таджикистана, Сьерра-Леоны, Гвинеи-Бисау и Пакистана. Также на съезде присутствуют представители Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры, департамента культуры ОИС и российского представительства Лиги арабских государств.