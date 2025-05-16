Так, с 19 по 31 мая движение будет ограничено в районе дома № 57. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства города.
Напомним, информация об ограничениях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.
В Казани на улице Чехова частично ограничат движение транспорта. Причиной стало строительство водопровода.
Так, с 19 по 31 мая движение будет ограничено в районе дома № 57. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства города.
Напомним, информация об ограничениях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.