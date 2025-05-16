Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улице Чехова частично ограничат движение транспорта

В Казани на улице Чехова частично ограничат движение транспорта. Причиной стало строительство водопровода.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Так, с 19 по 31 мая движение будет ограничено в районе дома № 57. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

Напомним, информация об ограничениях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.