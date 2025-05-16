Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Основное ЕНТ-2025 стартовало в Казахстане

Астана. 16 мая. КазТАГ — Сегодня в Казахстане началось основное единое национальное тестирование, которое продлится до 7 июля. В первый день экзамен сдают 4589 человек, сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования.

Источник: КазТАГ

«Сегодня, 16 мая, началось основное ЕНТ-2025, который продлится до 7 июля. В первый день тестирования председатель Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Гульзат Кобенова посетила один из центров тестирования в городе Астана и пожелала абитуриентам удачи», — говорится в сообщении.

Сдать тест можно дважды, при этом комбинация профильных предметов для обеих попыток выбирается одна. В этом году для участия в тестировании заявления подали около 216 тыс. человек. С учетом двух попыток принято около 399 тыс. заявлений (в 2024 году — 342 тыс.).

Большинство поступающих (75%) выбрали тестирование на казахском языке, 25% — на русском, 266 человек — на английском.

«При подаче заявлений абитуриенты самостоятельно определяли дату, время и место проведения тестирования. В первый день ЕНТ по всей стране тестирование проходят 4589 человек, в том числе 323 абитуриента в столице. Всего ЕНТ организовано в 46 пунктах тестирования. Наиболее популярной комбинацией профильных предметов на протяжении нескольких лет остается “Математика-Физика” — ее выбрали 16,5% поступающих. Это свидетельствует о стремлении абитуриентов к профессиям инженеров, учителей, энергетиков, строителей и других технических специальностей. Далее по популярности следуют комбинации “Биология-Химия” (15,6%), ориентированная на будущих медиков, и “Математика-Информатика” (9,7%), привлекающая абитуриентов, заинтересованных в IT-сфере», — отметила Гульзат Кобенова.

Тест состоит из 120 заданий: 20 по «Истории Казахстана», по 10 — по грамотности чтения и математической грамотности, и по 40 — по двум профильным предметам. Максимальный балл — 140.

Время на тест — 240 минут. Детям с особыми образовательными потребностями предоставляется дополнительно 40 минут.

Пороговые баллы остались без изменений: 75 — для направлений «Право» и «Педагогика», 70 — для медицины, 65 — для национальных вузов, 50 — для остальных.

До 31 октября после завершения тестирования будет проведен анализ видеозаписей. В случае выявления нарушений результаты аннулируются.