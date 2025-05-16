Основное ЕНТ-2025 стартовало в Казахстане

«При подаче заявлений абитуриенты самостоятельно определяли дату, время и место проведения тестирования. В первый день ЕНТ по всей стране тестирование проходят 4589 человек, в том числе 323 абитуриента в столице. Всего ЕНТ организовано в 46 пунктах тестирования. Наиболее популярной комбинацией профильных предметов на протяжении нескольких лет остается “Математика-Физика” — ее выбрали 16,5% поступающих. Это свидетельствует о стремлении абитуриентов к профессиям инженеров, учителей, энергетиков, строителей и других технических специальностей. Далее по популярности следуют комбинации “Биология-Химия” (15,6%), ориентированная на будущих медиков, и “Математика-Информатика” (9,7%), привлекающая абитуриентов, заинтересованных в IT-сфере», — отметила Гульзат Кобенова.