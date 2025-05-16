Основное ЕНТ-2025 стартовало в Казахстане

«Сегодня, 16 мая, началось основное ЕНТ-2025, который продлится до 7 июля. В первый день тестирования председатель Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Гульзат Кобенова посетила один из центров тестирования в городе Астана и пожелала абитуриентам удачи», — говорится в сообщении.
Сдать тест можно дважды, при этом комбинация профильных предметов для обеих попыток выбирается одна. В этом году для участия в тестировании заявления подали около 216 тыс. человек. С учетом двух попыток принято около 399 тыс. заявлений (в 2024 году — 342 тыс.).
Большинство поступающих (75%) выбрали тестирование на казахском языке, 25% — на русском, 266 человек — на английском.
«При подаче заявлений абитуриенты самостоятельно определяли дату, время и место проведения тестирования. В первый день ЕНТ по всей стране тестирование проходят 4589 человек, в том числе 323 абитуриента в столице. Всего ЕНТ организовано в 46 пунктах тестирования. Наиболее популярной комбинацией профильных предметов на протяжении нескольких лет остается “Математика-Физика” — ее выбрали 16,5% поступающих. Это свидетельствует о стремлении абитуриентов к профессиям инженеров, учителей, энергетиков, строителей и других технических специальностей. Далее по популярности следуют комбинации “Биология-Химия” (15,6%), ориентированная на будущих медиков, и “Математика-Информатика” (9,7%), привлекающая абитуриентов, заинтересованных в IT-сфере», — отметила Гульзат Кобенова.
Тест состоит из 120 заданий: 20 по «Истории Казахстана», по 10 — по грамотности чтения и математической грамотности, и по 40 — по двум профильным предметам. Максимальный балл — 140.
Время на тест — 240 минут. Детям с особыми образовательными потребностями предоставляется дополнительно 40 минут.
Пороговые баллы остались без изменений: 75 — для направлений «Право» и «Педагогика», 70 — для медицины, 65 — для национальных вузов, 50 — для остальных.
До 31 октября после завершения тестирования будет проведен анализ видеозаписей. В случае выявления нарушений результаты аннулируются.