В Самарской области прошли курсы наставничества по реализации соцпроектов

15 мая в территориальном центре занятости населения г. о. Самара и м.р. Волжский состоялся семинар «Целеполагание и построение системы ключевых показателей» в рамках программы «Наставничество», организованной Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Ведущим семинара выступила автономная некоммерческая образовательная организация «Таволга». Курс рассчитан на подготовку наставников и их подопечных к успешной реализации проектов в социальной сфере.
В программе принимают участие представители производственных предприятий, органов власти, медицинских учреждений и социальных организаций. Одной из инициатив является проект «Центр апробации инновационных технологий», разработанный министром здравоохранения Самарской области Андреем Орловым и онкологом Эльмирой Акамовой. Другим примером является проект «Семейный маршрут», предлагаемый заместителем директора МКУ «Центр общественных организаций» Юрием Курдиным и медсестрой Оксаной Коноплёвой.
Курсы состоят из теоретических лекций и практических упражнений, направленных на овладение навыками постановки целей и оценки эффективности проектов. Участники получили задания на проектирование системы KPI для своих проектов.
По завершении программы наставники и наставляемые представят готовые проекты и получат сертификаты о повышении квалификации.
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