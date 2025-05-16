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В Уфе устранили более 100 повреждений при тепловых испытаниях

Свыше 100 технологических повреждений устранили в жилых домах Уфы во время испытаний теплосетей. Об этом на заседании оперштаба в мэрии столицы сообщил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.

Источник: Башинформ

Всего же, по данным чиновника, выявлено 275 таких повреждений.

«В рамках испытаний от ГВС отключено 1219 многоквартирных домов, проведена промывка 605 домов», — прокомментировал Тристан.