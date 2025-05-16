В Уфе устранили более 100 повреждений при тепловых испытаниях

Всего же, по данным чиновника, выявлено 275 таких повреждений.
«В рамках испытаний от ГВС отключено 1219 многоквартирных домов, проведена промывка 605 домов», — прокомментировал Тристан.
Свыше 100 технологических повреждений устранили в жилых домах Уфы во время испытаний теплосетей. Об этом на заседании оперштаба в мэрии столицы сообщил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.
Всего же, по данным чиновника, выявлено 275 таких повреждений.
«В рамках испытаний от ГВС отключено 1219 многоквартирных домов, проведена промывка 605 домов», — прокомментировал Тристан.