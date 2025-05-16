Борис Белозеров проведет игру «Что? Где? Когда?» в Самаре на «Ночи музеев»

17 мая в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев». В этом году она посвящена теме «Герои» и объединит более 50 культурных площадок.
В рамках программы в Струковском саду в 12:00 состоится интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (12+). Ее проведет знаток одноименного клуба и обладатель «Хрустальной совы» Борис Белозеров.
Полная программа доступна на сайте акции.
Ранее мы писали, что в этот день с 14:00 до 20:00 будут курсировать бесплатные автобусы по двум маршрутам.
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