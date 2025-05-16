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В Ростовской области заговорили о возможном наплыве нелегальных такси

Жители Ростовской области предположили, что в регионе могут появиться теневые такси.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области начали активно обсуждать в соцсетях новые требования к уровню локализации автомобилей. Некоторые интернет-пользователи считают, что принятые поправки могут привести к наплыву нелегальных такси.

Напомним, накануне в Государственной Думе утвердили изменения в федеральный закон об организации перевозок. Они вступают в силу с 1 марта 2026 года.

В документе прописано, что к использованию разрешается транспорт, произведенный в рамках специнвестконтрактов, заключенных с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года, до 1 марта 2022 года, а также после 1 марта 2025 года. Кроме этого, речь идет об автомобилях, которые подверглись после 1 марта 2025 года изменениям, и по решению властей были допущены к использованию в такси.

С января 2033 года в России планируют допускать к работе лишь «локально произведенные машины». Обновленным критериям соответствуют модели «АвтоВАЗа», а также отдельные модели «Москвича» и электромобили Evolute.

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