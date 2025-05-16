В Ростовской области заговорили о возможном наплыве нелегальных такси

В документе прописано, что к использованию разрешается транспорт, произведенный в рамках специнвестконтрактов, заключенных с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года, до 1 марта 2022 года, а также после 1 марта 2025 года. Кроме этого, речь идет об автомобилях, которые подверглись после 1 марта 2025 года изменениям, и по решению властей были допущены к использованию в такси.