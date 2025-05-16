Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отопительный сезон завершат в Витебской области 16 мая

В Витебской области приняли решение завершить отопительный сезон.

Источник: Комсомольская правда

Власти Витебской области приняли решение об очередном завершении отопительного сезона.

«Принято решение облисполкома о завершении отопительного сезона в Витебской области с 16 мая», — говорится в сообщении.

Таким образом, в связи с устойчивой положительной температурой воздуха, подачу отопления останавливают в объектах социальной сферы и жилфонде.

Напомним, что после отключения отопления в апреле, его снова пришлось возобновить из-за наступления в Беларуси холодов. Но погода улучшилась и в ближайшее время еще больше потеплеет.

Ранее мы писали, что глава Нацбанка Головченко рассказал, куда лучше вкладывать деньги.

Узнайте, что Минтруда Беларуси рассказало, кто может получить адресную социальную помощь, а кому в ней откажут: «От 80 до 302 рублей в месяц».

Прочитайте также о драмах жизни и ударах судьбы белорусской олимпийской чемпионки по гимнастке Ольги Корбут, которая 16 мая празднует 70-летие.

Еще МАРТ нашел нарушения в 76% проверенных магазинов «Санта».