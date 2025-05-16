Отопительный сезон завершат в Витебской области 16 мая

Власти Витебской области приняли решение об очередном завершении отопительного сезона.
«Принято решение облисполкома о завершении отопительного сезона в Витебской области с 16 мая», — говорится в сообщении.
Таким образом, в связи с устойчивой положительной температурой воздуха, подачу отопления останавливают в объектах социальной сферы и жилфонде.
Напомним, что после отключения отопления в апреле, его снова пришлось возобновить из-за наступления в Беларуси холодов. Но погода улучшилась и в ближайшее время еще больше потеплеет.
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