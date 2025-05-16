Жительница Братска получила жизненно важные лекарства благодаря Генпрокуратуре

Жительнице Падунского района Братска, страдающей сердечно-сосудистым заболеванием, потребовалось вмешательство Генеральной прокуратуры РФ, чтобы получить прописанные врачом препараты. Об этом сообщает «Байкал 24» со ссылкой на ведомство. В 2023 году местное медучреждение не обеспечило женщину необходимыми лекарствами, хотя они были назначены по жизненным показаниям.