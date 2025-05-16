Жительница Братска получила жизненно важные лекарства благодаря Генпрокуратуре

Жительнице Падунского района Братска, страдающей сердечно-сосудистым заболеванием, потребовалось вмешательство Генеральной прокуратуры РФ, чтобы получить прописанные врачом препараты. Об этом сообщает «Байкал 24» со ссылкой на ведомство. В 2023 году местное медучреждение не обеспечило женщину необходимыми лекарствами, хотя они были назначены по жизненным показаниям.
— Благодаря вмешательству прокуратуры права пациентки были восстановлены, а сотрудник, виновный в нарушении её прав, был привлечен к дисциплинарной ответственности, — пишут журналисты информационного агентства.
Более того, этот случай стал толчком для системных изменений — региональный Минздрав пересмотрел порядок формирования запасов лекарственных средств и дополнительно закупил препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в объеме, достаточном для обеспечения всех льготников области.