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Жительница Братска получила жизненно важные лекарства благодаря Генпрокуратуре

В 2023 году местное медучреждение не обеспечило женщину необходимыми лекарствами.

Источник: Комсомольская правда

Жительнице Падунского района Братска, страдающей сердечно-сосудистым заболеванием, потребовалось вмешательство Генеральной прокуратуры РФ, чтобы получить прописанные врачом препараты. Об этом сообщает «Байкал 24» со ссылкой на ведомство. В 2023 году местное медучреждение не обеспечило женщину необходимыми лекарствами, хотя они были назначены по жизненным показаниям.

— Благодаря вмешательству прокуратуры права пациентки были восстановлены, а сотрудник, виновный в нарушении её прав, был привлечен к дисциплинарной ответственности, — пишут журналисты информационного агентства.

Более того, этот случай стал толчком для системных изменений — региональный Минздрав пересмотрел порядок формирования запасов лекарственных средств и дополнительно закупил препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в объеме, достаточном для обеспечения всех льготников области.