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В магазине Норильска снят с продажи сыр «Пармезан» из-за нарушений маркировки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В одном из магазинов Норильска специалисты Управления Роспотребнадзора выявили нарушения при реализации сыра «Пармезан». Рейд прошел в супермаркете «Югас» на проспекте Ленинском.

Источник: Соцсети

Как установила проверка, на упаковке расфасованного сыра отсутствовали обязательные сведения: об условиях хранения, установленных изготовителем; о наименовании и месте нахождения изготовителя; о показателях пищевой ценности (включая калорийность, содержание белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов); единый знак обращения продукции на рынке Таможенного союза.

Поводом для инспекции стала информация из системы «Честный знак», где сработали индикаторы риска.

В результате ИП Алиев С. С. был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 000 рублей. Также из продажи изъяли 3 кг сыра общей стоимостью более 5 000 рублей, сообщают в ведомстве.