В магазине Норильска снят с продажи сыр «Пармезан» из-за нарушений маркировки

Как установила проверка, на упаковке расфасованного сыра отсутствовали обязательные сведения: об условиях хранения, установленных изготовителем; о наименовании и месте нахождения изготовителя; о показателях пищевой ценности (включая калорийность, содержание белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов); единый знак обращения продукции на рынке Таможенного союза.
Поводом для инспекции стала информация из системы «Честный знак», где сработали индикаторы риска.
В результате ИП Алиев С. С. был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 000 рублей. Также из продажи изъяли 3 кг сыра общей стоимостью более 5 000 рублей, сообщают в ведомстве.