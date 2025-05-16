Пришли усилить команду: гендиректор ХК «Лада» Александр Харламов провел пресс-конференцию в Тольятти

«Но не каждая команда отдаст их, поэтому, если есть варианты обмена и нас все устроит, попробуем вернуть. Например, условного Егора Савикова (родился в Новокуйбышевске, сейчас в “Спартаке”). Потому что такие игроки пригодились бы. Но тут важно, чтобы сам игрок хотел приехать в Тольятти. Будем воспитывать и других хоккеистов — их много, школа работает хорошо», — резюмировал Гомоляко.