Пришли усилить команду: гендиректор ХК «Лада» Александр Харламов провел пресс-конференцию в Тольятти

Гендиректор «автозаводцев» объяснил, как попал в клуб, рассказал о грядущих изменениях в нем и представил новых коллег.
Добро пожаловать в «Ладу».
Объяснил, что в Тольятти вместе со спортдиром Сергеем Гомоляко (ранее был в чемпионском магнитогорском «Металлурге» сезона 2023−2024) и замом Сергеем Рабцуном задержится на 2 года. Попали в 63-й регион в том числе благодаря губернатору и «Полипласту».
«Бывают такие метаморфозы. Мне поступило предложение. Принял. Это не было чем-то спонтанным. Такие решения не принимаются одним днем», — сказал Харламов.
Добавил: ситуация у волжан непростая, но и «не критическая». Подчеркнул: будущее у «автозаводцев» есть. До старта КХЛ новое руководство хочет погасить долги перед игроками, тренерским штабом, сотрудниками клуба и партнерами.
«У половины ребят есть контракты на следующий сезон».
С приходом нового руководства ожидают и изменения в составе, на тренерском мостике. Сергей Гомоляко заявил, что пока с хоккеистами переподписывают соглашения.
Уже известно, что будут искать усиление в центральную зону. Возможно, возьмут легионеров. Точно «Ладу» покинет 29-летний форвард Архип Неколенко. В минувшем сезоне набрал 30 (10+20) очков за 68 матчей.
«В ближайшее время проанализируем всё по главной и молодежной командам, самарскому ЦСК ВВС. После этого продлим сотрудничество или расстанемся с кем-то из ребят», — сказал новый спортивный директор «Лады».
Плюс благодаря появлению тульского партнера игрокам повысят зарплату. Но Александр Харламов отметил: задача — усилить коллектив к юбилейному для него сезону и, как минимум, забраться в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Если говорить о тренерском штабе, то здесь информации поменьше. С кандидатурой наставника обещали определиться в ближайшую неделю-две. При этом уже есть планы на предсезонную подготовку.
«До 1 августа пройдем медицинские тесты и обследования. До 5-го будем готовиться в Тольятти. Далее — сборы в Минск до 16-го числа. Там сыграем три матча. О соперниках узнаем позже. После вернемся, неделю потренируемся здесь и уедем на турнир в Челябинск», — объяснил Гомоляко.
Также думают организовать «товарняки» между «Ладой» и ЦСК ВВС, местной молодежкой и самарцами.
«5 сентября начинается регулярный чемпионат. Календаря еще нет, но надеемся, что 6−7-го числа сыграем наш первый матч в сезоне», — сказал спортдир тольяттинцев.
Будущее «молодежки» и чистый фарм-клуб в Самаре.
Подробно поговорили и о «Ладье», ЦСК ВВС. Последние войдут в единую с тольяттинским клубом структуру. На днях Харламов и Рабцун вошли еще и в руководство «летчиков».
«Решения будем принимать коллегиально. Подбираем тренеров. Важно, чтобы ребята были конкурентоспособными. Задача Самары — не 28-е место, а как минимум — плей-офф. Можем замахнуться на Кубок в предстоящем розыгрыше ВХЛ. Наши ресурсы позволяют мечтать об этом», — считает Сергей Рабцун.
Причем некоторых выпускников «Ладьи» — всего порядка девяти человек — планируют подключить к сборам с самарцами. После руководство определиться, кто подойдет в том числе для основы.
«Школа в Тольятти работает, дала много мастеров. Надеемся, что и дальше так будет продолжаться. У нас есть ЦСК ВВС, через который ребята смогут пробиться в КХЛ. Про количество сложно говорить, но если будет большое число своих игроков — это хорошо», — заметил Александр Харламов.
Также поработают над возвращением местных воспитанников. Например, за денежную компенсацию.
«Но не каждая команда отдаст их, поэтому, если есть варианты обмена и нас все устроит, попробуем вернуть. Например, условного Егора Савикова (родился в Новокуйбышевске, сейчас в “Спартаке”). Потому что такие игроки пригодились бы. Но тут важно, чтобы сам игрок хотел приехать в Тольятти. Будем воспитывать и других хоккеистов — их много, школа работает хорошо», — резюмировал Гомоляко.
Фанаты, новый логотип и билеты.
Генеральный директор «волжан» объяснил: с активными болельщиками будут работать. В планах — встреча. На ней хотят определиться со стратегией по поддержке родного клуба.
«Знаю, фанаты в Тольятти непростые, требовательные. Но это и правильно, все хотят побеждать и завоевать Кубок Гагарина, болеют и переживают за свои команды. Поэтому обязательно увидимся», — рассказал Харламов.
Коснулись и темы нового логотипа команды. В нынешнем году проводили голосование. Однако обновлять в предстоящем розыгрыше КХЛ ничего не будут. Планы и идеи будут рассматривать по ходу сезона.
«Если люди будут настаивать, чтобы вернули старое лого, то почему нет? А сейчас много дел. Понимаю, речь идет об истории. И не могу говорить за предыдущих руководителей, люди потратили большие средства. Опять что-то менять непросто. Поэтому давайте на этот год мы его пока оставим, а в течение будем общаться и придем к общему значению», — добавил гендир «Лады».
Еще одна тема — стоимость билетов. Возможно, появится рассрочка на абонементы.
«Постараемся, скажем так, сделать очень мягкий подход для болельщиков в этом плане. Сделаем градацию по рейтингу матчей — на одни ценник будет чуть повыше, на другие — пониже. Будем смотреть и уже на месте решать», — заявил Александр Харламов.