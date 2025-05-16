Хоценко и Долматов навестили учеников обновленной школы Омского района

В пятницу, 16 мая 2025 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко прибыл с рабочим визитом в Омский район. Глава региона вместе с главой Омского района Геннадием Долматовым посетили Богословскую школу.
Здание образовательного учреждения начали ремонтировать с января 2024 года. На сегодняшний день школа полностью отремонтирована и оснащена новым оборудованием.
Виталий Хоценко пообщался с учащимися и педагогами, а также осмотрел в школе восстановленный спортивный зал, учебные классы. С особым вниманием губернатор оценил благоустройство прилегающей территории.
Пресс-служба губернатора и правительства Омской области сообщает, что в рамках капитального ремонта закупили оборудование для учебных кабинетов, пищеблока, цифровые лаборатории, спортивное оборудование, интерактивные панели, акустическую систему, робототехнические наборы, мебель, наглядные пособия, настольные игры.
Школа рассчитана на 520 ученических мест. В здании располагаются 20 учебных кабинетов, спортивный зал, гимнастический зал, столовая, компьютерный класс, медицинский кабинет. Для проведения практических занятий оборудованы кабинеты по учебным предметам «Химия», «Физика», «Информатика», «Труд (технология)».
Образовательная организация является участником федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Кроме того, школа является инновационной площадкой и сотрудничает с вузами.