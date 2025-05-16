Во Владивостоке отремонтируют девять лестниц — адреса

Во Владивостоке отремонтируют девять лестниц в разных районах города. На эти цели мэрия направит 11,8 млн рублей. Подрядчик уже определён. Ремонтные работы выполнят в три этапа. Соответствующая информация размещена на официальном портале государственных закупок (16+), сообщает ИА PrimaMedia.
О поиске подрядчика управление дорог администрации Владивостока объявило в первых числах мая. Начальная цена контракта — 11 875 228,39 рублей. Победителем стал один из двух заявившихся подрядчиков, предложивший выполнить работы за 11 815 852,24 рублей.
В рамках контракта подрядчик отремонтирует лестничные переходы по девяти адресам:
· Аллилуева, 5;
· Баляева, 36−40;
· Жигура, 18 — в сторону Жигура, 12;
· Толстого, 47;
· Толстого, 25;
· Державина, 16;
· Тунгусская, 24;
· Пионерская, 1;
· Пушкинская, 13а.
Все работы специалисты должны завершить в срок до 8 августа 2025 года, согласно условиям контракта.
Напомним, что в городе стартовал ремонт надземных пешеходных переходов. Демонтаж старых ступеней и монтаж новых идёт на виадуке рядом с остановкой «Парк Победы». Движение пешеходов там ограничено. Работы должны быть выполнены за месяц, но компания-подрядчик обещает поторопиться с ремонтом и открыть движение раньше срока. Также в этом году планируется восстановить ещё два перехода — рядом с домом № 69 на Некрасовской и от Некрасовской, 49 до проспекта Красного Знамени, 65. Обновить их планируют до конца лета.