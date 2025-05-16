Во Владивостоке отремонтируют девять лестниц — адреса

Напомним, что в городе стартовал ремонт надземных пешеходных переходов. Демонтаж старых ступеней и монтаж новых идёт на виадуке рядом с остановкой «Парк Победы». Движение пешеходов там ограничено. Работы должны быть выполнены за месяц, но компания-подрядчик обещает поторопиться с ремонтом и открыть движение раньше срока. Также в этом году планируется восстановить ещё два перехода — рядом с домом № 69 на Некрасовской и от Некрасовской, 49 до проспекта Красного Знамени, 65. Обновить их планируют до конца лета.