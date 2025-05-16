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В Москве начали сезонную работу розовые павильоны для продажи ягод

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Розовые павильоны в деревянную горизонтальную полоску с вывеской «Ягодные сезоны» возобновили работу в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента торговли и услуг.

Источник: Unsplash

«От клубники до крыжовника: в Москве уже в десятый, юбилейный, раз открываются любимые горожанами брендированные точки по продаже ягод. На 250 площадках по мере созревания и сбора урожая также появятся малина, голубика, брусника, ежевика, клюква и шелковица практически из каждого уголка нашей страны», — значится в сообщении.

Отмечается, что специальные конструкции с единой концепцией оформления являются дополнительной гарантией того, что именно в них можно приобрести свежую и качественную сезонную ягоду.