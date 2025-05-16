В Москве начали сезонную работу розовые павильоны для продажи ягод

«От клубники до крыжовника: в Москве уже в десятый, юбилейный, раз открываются любимые горожанами брендированные точки по продаже ягод. На 250 площадках по мере созревания и сбора урожая также появятся малина, голубика, брусника, ежевика, клюква и шелковица практически из каждого уголка нашей страны», — значится в сообщении.