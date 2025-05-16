Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В трёх внутригородских районах Самары благоустроили восемь дворов про нацпроекту

В Самаре идёт благоустройство 28 дворов, работы завершили в восьми дворах Ленинского, Куйбышевского и Советского районов.

В Самаре идёт благоустройство 28 дворов, работы завершили в восьми дворах Ленинского, Куйбышевского и Советского районов.

Жители микрорайонов совместно с представителями администрации проводят приемку выполненных работ. Глава города Иван Носков подчеркнул важность активного участия жителей в программах благоустройства и намерен лично проверить качество проведенных работ.

В Красноглинском районе на улице имени академика Кузнецова и в поселке Береза начинаются активные работы по установке малых архитектурных форм, освещения и ремонту подъездных путей. Будут обустроены детские площадки и парковочные места.

В Октябрьском и Кировском районах также продолжаются работы в пяти дворах. Там устанавливают игровое оборудование, ограждения и защитные покрытия.

Выбор территорий для благоустройства в 2026 году жители Самары могут определить через голосование на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Участие доступно каждому, кому исполнилось 14 лет.

Выполняемые работы охватывают следующие адреса:

— улица имени академика Кузнецова, дома № 3 и № 9,

— поселок Управленческий; квартал 3, дома № 7, № 6, № 5,

— поселок Береза; улица Невская, дома № 4, № 6, № 8;

— улица Ерошевского, дом № 45;

— улица Подшипниковая, дом № 18;

— улица Гвардейская, дом № 19;

— улица Советская, дома № 3, № 5, № 7.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не упустить новостей по Самаре и области, которые не появляются на сайте.