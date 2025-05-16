В трёх внутригородских районах Самары благоустроили восемь дворов про нацпроекту

В Самаре идёт благоустройство 28 дворов, работы завершили в восьми дворах Ленинского, Куйбышевского и Советского районов.
Жители микрорайонов совместно с представителями администрации проводят приемку выполненных работ. Глава города Иван Носков подчеркнул важность активного участия жителей в программах благоустройства и намерен лично проверить качество проведенных работ.
В Красноглинском районе на улице имени академика Кузнецова и в поселке Береза начинаются активные работы по установке малых архитектурных форм, освещения и ремонту подъездных путей. Будут обустроены детские площадки и парковочные места.
В Октябрьском и Кировском районах также продолжаются работы в пяти дворах. Там устанавливают игровое оборудование, ограждения и защитные покрытия.
Выбор территорий для благоустройства в 2026 году жители Самары могут определить через голосование на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Участие доступно каждому, кому исполнилось 14 лет.
Выполняемые работы охватывают следующие адреса:
— улица имени академика Кузнецова, дома № 3 и № 9,
— поселок Управленческий; квартал 3, дома № 7, № 6, № 5,
— поселок Береза; улица Невская, дома № 4, № 6, № 8;
— улица Ерошевского, дом № 45;
— улица Подшипниковая, дом № 18;
— улица Гвардейская, дом № 19;
— улица Советская, дома № 3, № 5, № 7.
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