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11 техногенных пожаров потушили в Ростовской области за прошедшие сутки

Больше десятка пожаров, а также последствия двух ДТП ликвидировали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

За сутки в Ростовской области потушили 11 техногенных пожаров, ликвидировали два ДТП. Также произошло еще два случая на воде. Об этом синформирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

— В общей сложности в ликвидации происшествий участвовали 120 специалистов, использовалось 30 единиц техники, — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели также предупреждают, что в течение 16 мая местами по области возможны кратковременные грозовые дожди и ветер до 11 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах +16−22 градусов. В центральных районах и Приазовье ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

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