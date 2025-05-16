11 техногенных пожаров потушили в Ростовской области за прошедшие сутки

За сутки в Ростовской области потушили 11 техногенных пожаров, ликвидировали два ДТП. Также произошло еще два случая на воде. Об этом синформирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
— В общей сложности в ликвидации происшествий участвовали 120 специалистов, использовалось 30 единиц техники, — говорится в сообщении ведомства.
Спасатели также предупреждают, что в течение 16 мая местами по области возможны кратковременные грозовые дожди и ветер до 11 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах +16−22 градусов. В центральных районах и Приазовье ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
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