С чем связана аномальная жара в Казахстане

В мае 2025 года в Казахстане были зафиксированы аномально высокие температуры, особенно в южных и юго-западных регионах страны. В Шымкенте 16 мая температура достигала 39−41 градуса Цельсия. В Алматы 16 мая температура поднялась до 34−36 градусов, а 17 мая достигла 35−37 градусов. В центральных регионах, включая Астану, 15 мая зафиксировали температуру 35,8 градуса, что является рекордным показателем для этого месяца. В Караганде также наблюдались высокие температуры, достигающие +37 °C.
Аномальная жара в Астане
В первой половине мая температура в Астане значительно превысила климатическую норму. В Астане 15 мая была зарегистрирована максимальная температура +35,8 °C, что значительно превышает среднюю норму для этого времени года.
Жители столицы, не привыкшие к столь высоким температурам, негодуют и выражают свое недовольство погодой в Threads.
Ненавижу жару. Просто не выношу. Все время хочу спать. Астана соберись, ты север! «, “Я вырос в Узбекистане, где летом бывает до +45. Но +30 в Астане в разы тяжелее переносить, тут какое-то особое солнце. У меня впервые в жизни был солнечный удар”, “Из-за аномальной жары у детей в школе отменили занятия. В первые такое если честно. Аж удивилась”, “Астана вспомни из-за чего тебя не любят, соберись то реально.
Причины аномальной жары
Аномальная жара, установившаяся в мае 2025 года, по мнению синоптиков, обусловлена сразу несколькими климатическими факторами. В первую очередь, на ситуацию влияет глобальное потепление — общее повышение средней температуры на планете приводит к учащению и усилению волн жары, которые становятся все более продолжительными и экстремальными.
Помимо этого, специалисты указывают на эффект Ла-Нинья — климатическое явление, нарушающее атмосферную циркуляцию, что влечёт за собой снижение количества осадков и рост температур в ряде регионов, в том числе в Центральной Азии.
Дополнительную роль играет атмосферная инверсия: при этом явлении теплый воздух скапливается над холодным, мешая вертикальному перемешиванию воздушных масс, что ведет к накоплению тепла у поверхности земли и ещё большему перегреву воздуха. Все эти факторы в совокупности стали причиной рекордных температур, зафиксированных в Астане и соседних странах региона.
Жара в других регионах Центральной Азии
Аномальная жара в мае 2025 года распространилась далеко за пределы Казахстана, охватив практически весь регион Центральной Азии. В Узбекистане с 14 по 17 мая синоптики зафиксировали одну из самых сильных волн тепла за всю историю наблюдений в этом месяце, когда температура значительно превышала привычные показатели.
В Туркменистане, особенно в Ашхабаде, воздух прогревался до +35…+37 °C, что создало дополнительные риски для здоровья и энергообеспечения.
В столице Таджикистана Душанбе температура поднялась до +33…+35 °C, а в южных районах Кыргызстана, в частности в городе Ош, воздух раскалялся до +30…+32 °C. Такой масштабный и одновременный рост температур в нескольких странах указывает на региональный характер погодной аномалии и требует особого внимания со стороны метеорологов и властей.
Меры предосторожности
Аномальная жара, установившаяся в мае, несет серьезные риски для здоровья, особенно для пожилых людей, детей и тех, кто вынужден находиться на улице в течение дня. Медики предупреждают, что высокие температуры могут привести к обезвоживанию, тепловым ударам и обострению хронических заболеваний.
В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют в жаркие дни ограничивать пребывание на солнце, особенно в самые знойные часы — с 11:00 до 17:00. Необходимо пить больше чистой воды, избегать алкоголя и сладких газированных напитков, которые лишь усиливают обезвоживание.
Также важно носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, защищать голову от солнца и по возможности находиться в прохладных помещениях, используя кондиционеры и вентиляторы. Простые меры предосторожности могут существенно снизить риск перегрева и помочь легче перенести последствия погодной аномалии.
Прогноз на будущее
Эксперты предупреждают, что такие аномальные погодные явления могут стать новой нормой для стран Центральной Азии. Ожидается, что лето 2025 года будет жарким и сопровожденным всплеском природных пожаров.