С чем связана аномальная жара в Казахстане

Ненавижу жару. Просто не выношу. Все время хочу спать. Астана соберись, ты север! «, “Я вырос в Узбекистане, где летом бывает до +45. Но +30 в Астане в разы тяжелее переносить, тут какое-то особое солнце. У меня впервые в жизни был солнечный удар”, “Из-за аномальной жары у детей в школе отменили занятия. В первые такое если честно. Аж удивилась”, “Астана вспомни из-за чего тебя не любят, соберись то реально.