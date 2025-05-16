Магнитные бури ожидаются на Земле в выходные

По данным ученых, заметные изменения в геомагнитной обстановке связи с сильным ростом скорости солнечного ветра.
Причиной будет (…) крупная корональная дыра.
Прогнозируется, что скорость солнечного ветра вырастет с имеющихся 400 км/с до 600−700 км/с. Этого достаточно для формирования магнитных бурь в диапазоне от уровня G1 до G2, а при определенных комбинациях — и до G3.
В настоящее время возможность возникновения магнитных бурь составляет около 30−40%, вероятность геомагнитных возмущений находится в таких же пределах.
Нестабильная геомагнитная обстановка может продолжаться 4−5 суток.
Интенсивность бурь измеряется специальными индексами от G1 до G5, где G1 — это бури незначительной силы, G2 — умеренные, G3 — сильные, G4 — тяжелые и G5 — экстремально сильные. В зависимости от стадии бури могут оказывать влияние различного масштаба как на работу техники, так и на природные явления, животных и самочувствие людей.