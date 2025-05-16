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Магнитные бури ожидаются на Земле в выходные

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Магнитные бури ожидаются на Земле грядущие в выходные из-за крупной корональной дыры на Солнце, об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Источник: Sputnik.by

По данным ученых, заметные изменения в геомагнитной обстановке связи с сильным ростом скорости солнечного ветра.

Причиной будет (…) крупная корональная дыра.

говорится в сообщении

Прогнозируется, что скорость солнечного ветра вырастет с имеющихся 400 км/с до 600−700 км/с. Этого достаточно для формирования магнитных бурь в диапазоне от уровня G1 до G2, а при определенных комбинациях — и до G3.

В настоящее время возможность возникновения магнитных бурь составляет около 30−40%, вероятность геомагнитных возмущений находится в таких же пределах.

Нестабильная геомагнитная обстановка может продолжаться 4−5 суток.

Интенсивность бурь измеряется специальными индексами от G1 до G5, где G1 — это бури незначительной силы, G2 — умеренные, G3 — сильные, G4 — тяжелые и G5 — экстремально сильные. В зависимости от стадии бури могут оказывать влияние различного масштаба как на работу техники, так и на природные явления, животных и самочувствие людей.