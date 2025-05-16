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Снежный барс попал в фотоловушку Катон-Карагайского национального парка

АСТАНА, 16 мая — Sputnik. Снежный барс попал в фотоловушку Аршатинского лесничества Катон-Карагайского национального природного парка.

Источник: Пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Казахстана

Устройство было установлено лесничим Жомартом Аманбаевым. В результате удалось получить уникальные кадры снежного барса (Panthera uncia), занесённого в Красную книгу Республики Казахстан.

сообщили в Минэкологии

Этот факт — важное свидетельство эффективности принимаемых мер по охране природы, подчеркнули в ведомстве. Работа по мониторингу диких животных продолжается.

Снежный барс — крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитающее в горах Центральной Азии. Мировой ареал снежного барса охватывает горные области Центральной и Южной Азии.

Как хищник, ирбис занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и является обитателем высокогорий. Снежный барс — одна из наименее изученных диких кошек.

Ирбис постоянно кочует. Его территория может достигать 1000 квадратных километров. Продолжительность жизни этих животных 20−25 лет.