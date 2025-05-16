Снежный барс попал в фотоловушку Катон-Карагайского национального парка

Устройство было установлено лесничим Жомартом Аманбаевым. В результате удалось получить уникальные кадры снежного барса (Panthera uncia), занесённого в Красную книгу Республики Казахстан.
Этот факт — важное свидетельство эффективности принимаемых мер по охране природы, подчеркнули в ведомстве. Работа по мониторингу диких животных продолжается.
Снежный барс — крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитающее в горах Центральной Азии. Мировой ареал снежного барса охватывает горные области Центральной и Южной Азии.
Как хищник, ирбис занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и является обитателем высокогорий. Снежный барс — одна из наименее изученных диких кошек.
Ирбис постоянно кочует. Его территория может достигать 1000 квадратных километров. Продолжительность жизни этих животных 20−25 лет.