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В Башкирии изменят Конституцию

В Конституцию Башкирии внесут изменения.

Источник: Комсомольская правда

На предстоящем пленарном заседании депутаты Государственного Собрания — Курултая Башкирии рассмотрят поправки в Конституцию. Законодательную инициативу, представленную главой республики Радием Хабировым, уже поддержал профильный парламентский комитет.

Как пояснил спикер заксобрания Константин Толкачев, предлагаемые изменения направлены на приведение региональной Конституции в соответствие с федеральным законодательством. В частности, планируется расширить полномочия руководителя субъекта и определить круг новых участников законодательного процесса.

Согласно проекту поправок, в основном законе республики будет закреплена структура парламента и уточнен перечень вопросов, находящихся в ведении правительства. В число новых функций законодательного органа войдет контроль за исполнением региональных законов, рассмотрение вопросов о доверии премьер-министру и его заместителям, а также заслушивание отчётов органов местного самоуправления.

Депутаты намерены завершить работу над конституционными поправками в рамках весенней сессии.

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