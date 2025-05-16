В Башкирии изменят Конституцию

Согласно проекту поправок, в основном законе республики будет закреплена структура парламента и уточнен перечень вопросов, находящихся в ведении правительства. В число новых функций законодательного органа войдет контроль за исполнением региональных законов, рассмотрение вопросов о доверии премьер-министру и его заместителям, а также заслушивание отчётов органов местного самоуправления.