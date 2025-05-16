В Башкирии изменят Конституцию

На предстоящем пленарном заседании депутаты Государственного Собрания — Курултая Башкирии рассмотрят поправки в Конституцию. Законодательную инициативу, представленную главой республики Радием Хабировым, уже поддержал профильный парламентский комитет.
Как пояснил спикер заксобрания Константин Толкачев, предлагаемые изменения направлены на приведение региональной Конституции в соответствие с федеральным законодательством. В частности, планируется расширить полномочия руководителя субъекта и определить круг новых участников законодательного процесса.
Согласно проекту поправок, в основном законе республики будет закреплена структура парламента и уточнен перечень вопросов, находящихся в ведении правительства. В число новых функций законодательного органа войдет контроль за исполнением региональных законов, рассмотрение вопросов о доверии премьер-министру и его заместителям, а также заслушивание отчётов органов местного самоуправления.
Депутаты намерены завершить работу над конституционными поправками в рамках весенней сессии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.