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В Красноярске на двух улицах установят щиты «Аварийно-опасный участок»

В Красноярске на улицах Енисейский тракт, 22 и Лесопарковая в районе домов № 21−23 по Можайского установят щиты «Аварийно-опасный участок».

Как пояснили в мэрии, такое решение принято с учетом статистики ДТП:

«На этих участках зафиксированы частые нарушения ПДД. Водители не соблюдают правила проезда пешеходного перехода, очередности проезда, неверно выбирают дистанцию. Это приводит к авариям и дорожным конфликтам, в том числе с участием пешеходов, велосипедистов, а также с тяжелыми последствиями. Щиты желто-зеленого цвета с надписью “Внимание! Аварийный участок”, изображением предупреждающих (опасный участок) и информационных (рекомендуемая скорость 40) знаков будут установлены с целью дополнительного привлечения внимания водителей».

​Новая дорожно-знаковая информация появится в срок до 20 мая и будет действовать на постоянной основе. ​