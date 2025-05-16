В Красноярске на двух улицах установят щиты «Аварийно-опасный участок»

«На этих участках зафиксированы частые нарушения ПДД. Водители не соблюдают правила проезда пешеходного перехода, очередности проезда, неверно выбирают дистанцию. Это приводит к авариям и дорожным конфликтам, в том числе с участием пешеходов, велосипедистов, а также с тяжелыми последствиями. Щиты желто-зеленого цвета с надписью “Внимание! Аварийный участок”, изображением предупреждающих (опасный участок) и информационных (рекомендуемая скорость 40) знаков будут установлены с целью дополнительного привлечения внимания водителей».