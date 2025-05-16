В Самарской области потеплеет до +26 градусов на выходных 17 и 18 мая

В регион приходит настоящая летняя погода. Жители смогут насладиться хорошей погодой уже на этих выходных.
Так, в субботу и воскресенье температура воздуха может подняться до +26 градусов. Однако, ночью воздух может охладеть до +6 градусов.
В последнее время погода в Самарской области довольно нестабильна — от заморозков и града до настоящего летнего тепла. Ранее мы решили узнать, какая погода была на территории нашем региона больше 100 лет назад.
В итоге взяли метеорологические сводки за май 1916 года. Тогда природа тоже удивляла жителей.
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