«Иди в сад»: почему мужчины запрещают женщинам быть при них в плохом настроении

Звездная семейная пара Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук оказалась в центре скандала после того, как дала интервью телеведущей Светлане Бондарчук. Зрители были поражены тем, как певец отзывается о своей супруге — он признался, что оценивал ее по критерию «вдул бы или не вдул», а также открыто назвал себя абьюзером. Нормально ли такое поведение мужчины в отношении женщины и является ли это сигналом о том, что с ним пора прекратить отношения, «Вечерняя Москва» обсудила с практикующим детским и семейным психологом Надеждой Резеновой.