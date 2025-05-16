Суд потребовал привести бывшего заммэра Дегтярска Ильина, не явившегося на заседание

Сегодня на заседании должны были заслушать свидетельские показания Андрея Ильина и главы строительной компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова, которые, по версии следствия, передавали градоначальнику взятки. Ни один из них так и не пришел. Ильин сослался на то, что его адвокат сегодня не может посетить суд, а потому и сам явиться отказался. Мамедов заявил, что его адвокат сейчас находится не в городе.