Дорогу Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка отремонтируют до конца года

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в Самарской области будут проведены ремонтные работы на автомобильной дороге Подъем-Михайловка Михайловка Богдановка Алексеевка.
Запланированы следующие мероприятия:
— Ремонт 17 км дороги между Подъем-Михайловкой и Богдановкой, срок завершения 1 июля.
— Ремонт 14 км дороги между Богдановкой и Самовольно-Ивановкой, срок завершения 1 октября.
— Капитальный ремонт 4 км дороги в селе Подъем-Михайловка, включающий обновление проезжей части, строительство тротуаров, установку уличного освещения, искусственных дорожных неровностей, светофоров и дорожных знаков, срок завершения 1 сентября.
В 2021—2022 годах уже были отремонтированы более 30 км дороги в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». К концу 2025 года вся дорога протяженностью 70,6 км будет приведена в нормативное состояние.
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