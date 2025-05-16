Самарский театр драмы присоединится к акции «Ночь музеев»

17 мая с 20:30 до 23:00 Самарский академический театр драмы имени Максима Горького откроет свои двери для участников всероссийской акции «Ночь музеев». В этот вечер гости театра смогут посетить фотовыставку «ЛИЦА» (16+), героями которой стали сами артисты театра и их сценические персонажи.