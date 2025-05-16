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Самарский театр драмы присоединится к акции «Ночь музеев»

17 мая с 20:30 до 23:00 Самарский академический театр драмы имени Максима Горького откроет свои двери для участников всероссийской акции «Ночь музеев».

17 мая с 20:30 до 23:00 Самарский академический театр драмы имени Максима Горького откроет свои двери для участников всероссийской акции «Ночь музеев». В этот вечер гости театра смогут посетить фотовыставку «ЛИЦА» (16+), героями которой стали сами артисты театра и их сценические персонажи.

Экспозиция продемонстрирует искусство перевоплощения актёров и работу театральных гримёров. Некоторые из героев выставки будут лично присутствовать на мероприятии, что даст зрителям возможность пообщаться с ними вне сцены.

Вход на мероприятие свободный, предварительная регистрация не требуется.

Ранее мы писали, что в Струковском саду 17 мая пройдет интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (12+) со знатоком клуба и обладателем «Хрустальной совы» Борисом Белозеровым.

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