Самарский театр драмы присоединится к акции «Ночь музеев»

17 мая с 20:30 до 23:00 Самарский академический театр драмы имени Максима Горького откроет свои двери для участников всероссийской акции «Ночь музеев». В этот вечер гости театра смогут посетить фотовыставку «ЛИЦА» (16+), героями которой стали сами артисты театра и их сценические персонажи.
Экспозиция продемонстрирует искусство перевоплощения актёров и работу театральных гримёров. Некоторые из героев выставки будут лично присутствовать на мероприятии, что даст зрителям возможность пообщаться с ними вне сцены.
Вход на мероприятие свободный, предварительная регистрация не требуется.
Ранее мы писали, что в Струковском саду 17 мая пройдет интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (12+) со знатоком клуба и обладателем «Хрустальной совы» Борисом Белозеровым.
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