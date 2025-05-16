В Омске центральную автодорогу сделали пешеходной

Проект «Пешеходный Любинский» организован в Омске в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». По выходным дням проезд на участке — от пешеходного перехода у театра драмы до пересечения улиц Ленина и Партизанской — будет закрыт с 20:00 пятницы до 20:00 воскресенья.