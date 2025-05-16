В Омске центральную автодорогу сделали пешеходной

С сегодняшнего дня Любинский проспект в Омске станет пешеходным. Власти решили отдать для культурного досуга и прогулок горожан часть автомобильной дороги в центре города. Все лето в выходные и праздничные дни автомобилисты не смогут ею пользоваться.
Проект «Пешеходный Любинский» стартует уже сегодня. Его закроют для проезда транспорта в 20:00. И до 22:00 отдыхающие смогут стать участниками спецпрограмм.
На площади у музея имени М. А. Врубеля состоятся выступления творческих коллективов. Следом пройдет презентация лучших диджеев города. У гостиницы «Россия» устроят интерактивы с участием ансамблей «Сретение» и «Белая столица». В городском саду на большом экране под открытым небом пройдут киносеансы.
Проект «Пешеходный Любинский» организован в Омске в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». По выходным дням проезд на участке — от пешеходного перехода у театра драмы до пересечения улиц Ленина и Партизанской — будет закрыт с 20:00 пятницы до 20:00 воскресенья.
«Цель проекта — сделать Любинский проспект главной площадкой в городе, где на регулярной основе будут проходить все важные события Омска как молодежной и культурной столицы», — пояснил региональный министр культуры Юрий Трофимов.
С 16 по 18 мая здесь запланированы мероприятия акции «Ночь музеев»,