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В Омске центральную автодорогу сделали пешеходной

С сегодняшнего дня Любинский проспект в Омске станет пешеходным. Власти решили отдать для культурного досуга и прогулок горожан часть автомобильной дороги в центре города. Все лето в выходные и праздничные дни автомобилисты не смогут ею пользоваться.

Источник: Российская газета

С сегодняшнего дня Любинский проспект в Омске станет пешеходным. Власти решили отдать для культурного досуга и прогулок горожан часть автомобильной дороги в центре города. Все лето в выходные и праздничные дни автомобилисты не смогут ею пользоваться.

Проект «Пешеходный Любинский» стартует уже сегодня. Его закроют для проезда транспорта в 20:00. И до 22:00 отдыхающие смогут стать участниками спецпрограмм.

На площади у музея имени М. А. Врубеля состоятся выступления творческих коллективов. Следом пройдет презентация лучших диджеев города. У гостиницы «Россия» устроят интерактивы с участием ансамблей «Сретение» и «Белая столица». В городском саду на большом экране под открытым небом пройдут киносеансы.

Проект «Пешеходный Любинский» организован в Омске в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». По выходным дням проезд на участке — от пешеходного перехода у театра драмы до пересечения улиц Ленина и Партизанской — будет закрыт с 20:00 пятницы до 20:00 воскресенья.

«Цель проекта — сделать Любинский проспект главной площадкой в городе, где на регулярной основе будут проходить все важные события Омска как молодежной и культурной столицы», — пояснил региональный министр культуры Юрий Трофимов.

С 16 по 18 мая здесь запланированы мероприятия акции «Ночь музеев», 23—25 мая — полумарафон «Забег.РФ», 30 мая-1 июня — Зеленый марафон Сбера, 6—8 июня — «ВелоОмск», 12—15 июня — активности, посвященные празднованию Дня России, а 27—29 июня омичи отметят День молодежи.