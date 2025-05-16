В Пулково из-за ремонта ввели дорожные ограничения на подъезде к терминалу

При этом для транспортных средств (личных авто и такси) будут доступны вторая линия на уровне первого этажа и вторая линия на уровне третьего этажа. На территории аэропорта установлены дорожные знаки, информирующие об изменениях дорожного движения, отметили в ВВСС.