Получателей соцвыплат предупредили о дополнительных проверках

Об этом пишут «Известия», передает ИА DEITA.RU.
В этот перечень вошли выплаты по маткапиталу, пособия на детей, а также выплаты бойцам СВО и их семьям. Появление новых признаков подозрительных операций связано с тем, что легальные социальные выплаты все чаще используются как прикрытие для вывода нелегальных средств.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что контроль за операциями с признаками многократных переводов средств, крупными переводами между физическими лицами и регулярными небольшими платежами станет более строгим.
Он прогнозирует рост вероятности приостановки платежей. Усиление контроля за операциями с бюджетными деньгами должно помочь снизить объемы коррупционных схем. Однако даже добросовестные получатели льгот могут столкнуться с дополнительными проверками.
По словам Чернова, уже сейчас около 30−40% пользователей сталкивались с временной приостановкой операций или запросами документов от банка. Подозрения могут возникнуть даже при оплате услуг репетиторов или продаже личных вещей на онлайн-платформах, если такие операции происходят регулярно.
Если банк заподозрит нелегальность доходов или операций с ними, он может принять меры для выяснения обстоятельств: временно заблокировать карту клиента, отказать в дистанционном обслуживании, закрыть новые счета и карты или ограничить снятие наличных и переводы, предупредила аналитик портала «Банки.ру» Эряния Бочкина.