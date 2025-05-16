Получателей соцвыплат предупредили о дополнительных проверках

В этот перечень вошли выплаты по маткапиталу, пособия на детей, а также выплаты бойцам СВО и их семьям. Появление новых признаков подозрительных операций связано с тем, что легальные социальные выплаты все чаще используются как прикрытие для вывода нелегальных средств.