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Сергей Кравчук: «ТОСы объединяют хабаровчан»

Итоги конкурса проектов ТОС подвели в Хабаровске.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске подвели итоги городского конкурса проектов территориального общественного самоуправления. Финансирование инициатив от самих жителей поможет улучшить дворы, установить камеры видеонаблюдения и построить новые площадки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Всего на конкурс поступило 143 проекта. Из них экспертная комиссия отобрала 39 победителей. Фонд финансирования со стороны администрации города составил 20 миллионов рублей. Доля собственных средств жителей — 13,6 миллиона рублей.

Наибольшее количество заявок — 56 — пришло из Индустриального района. Больше половины всех инициатив касаются обустройства детских и спортивных площадок. Остальные проекты — это благоустройство придомовых территорий, установка ограждений, видеокамер, ремонт тротуаров и другие полезные для районов решения.

«Видно, что ТОСы объединяет хабаровчан. Когда собственники работают вместе, помогают друг другу, тогда и результат виден. Уверен, что этот механизм и в дальнейшем будет развиваться», — сказал Сергей Кравчук.

Впервые конкурс прошел через ГИИС «Электронный бюджет». Следующий этап развития ТОСов в Хабаровске презентуют в конце года.