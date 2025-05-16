В Хабаровске водитель BMW отправил 10-летнего нарушителя ПДД в больницу

В Хабаровске водитель BMW сбил 10-летнего ребёнка, который переходил дорогу вне зебры. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГАИ.
ДТП произошло днём 16 мая в Железнодорожном районе. Водитель BMW двигался по улице Выборгской и возле дома № 116 наехал на несовершеннолетнего школьника. Последний, уточнили в ГАИ, пересекал улицу в неположенном месте.
Ребёнок получил травму. Его доставили в больницу для обследования и оказания необходимой медпомощи.
На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства случившегося уточняются.