Водитель автобуса «Варшава-Минск» спрятал в тайник от таможни автозапчасти

«При устном опросе водитель заявил, что не имеет при себе товаров подлежащих таможенному декларированию. Однако при досмотре транспортного средства таможенники обнаружили в технологической полости автобуса кронштейны, клапаны, болты и другие автозапчасти», — рассказали таможенники.