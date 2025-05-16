Водитель автобуса «Варшава-Минск» спрятал в тайник от таможни автозапчасти

Белорусская таможня сообщила, что обнаружила в рейсовом автобусе «Варшава-Минск» тайник с автозапчастями.
Сообщается, что 45-летний водитель автобуса спрятал автозапчасти от таможенного контроля в тайнике, который был оборудован в технологической полости транспортного средства.
Автобус следовал из Польши через пункт пропуска «Брест» по «автобусному» коридору.
«При устном опросе водитель заявил, что не имеет при себе товаров подлежащих таможенному декларированию. Однако при досмотре транспортного средства таможенники обнаружили в технологической полости автобуса кронштейны, клапаны, болты и другие автозапчасти», — рассказали таможенники.
Они уточнили что доступ к содержимому удалось получить после демонтажа крышки, закрывавшую полость. Общая стоимость незаявленных автозапчастей составила порядка 15 тысяч белорусских рублей.
45-летний водитель пояснил, что в Варшаве его попросили переместить данные предметы за денежное вознаграждение, а товары он спрятал, чтобы избежать уплаты таможенных платежей.
Водитель будет привлечен к административной ответственности. Автозапчасти и автобус общей оценочной стоимостью более 400 тысяч рублей, изъяты до решения суда.
Водителю грозит штраф до 30 базовых величин (базовая — 42 рубля), а транспортная компания может лишиться автобуса.
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