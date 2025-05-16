В Иркутской области более 20 обращений о пропаже людей поступило в 2025 году

За первые четыре месяца 2025 года следователи зарегистрировали более 20 обращений о пропаже людей в Иркутской области, включая шесть случаев с несовершеннолетними. Все дети были найдены живыми в течение короткого времени. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР региона.