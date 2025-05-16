В Иркутской области более 20 обращений о пропаже людей поступило в 2025 году

За первые четыре месяца 2025 года следователи зарегистрировали более 20 обращений о пропаже людей в Иркутской области, включая шесть случаев с несовершеннолетними. Все дети были найдены живыми в течение короткого времени. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР региона.
— В России, по статистике, ежегодно из дома убегают более 50 тысяч детей. Убегают дети любого возраста. Мальчики убегают чаще, чем девочки. Убегают из благополучных семей, из неблагополучных семей, из реабилитационных центров и других социальных учреждений. Для обозначения таких побегов используется термин «самовольные уходы», — рассказывает специалист отдела криминалистики СУ СК России по Иркутской области Наталья Грыжова.
Анализ показывает, что основными причинами побегов становятся проблемы во внутрисемейных отношениях: отсутствие взаимопонимания между родителями и детьми, психологическое давление, чрезмерный контроль или, наоборот, недостаток внимания. Серьезное влияние оказывают и внешние факторы — травмирующие обстоятельства, жестокое обращение.