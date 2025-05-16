Опасного вредителя нашли в хризантемах из Нидерландов в Ростовской области

— Западный цветочный трипс — один из опаснейших вредителей и переносчик вирусных заболеваний растений. В частности, он повреждает персики, сливы, розы, гвоздики, душистый горошек и другие культуры: всего 244 вида из 62 семейств, — рассказали в ведомстве.