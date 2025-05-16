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Опасного вредителя нашли в хризантемах из Нидерландов в Ростовской области

На складе в Ростовской области 8,2 тысячи хризантем оказались заражены трипсом.

Источник: Комсомольская правда

На складе в Ростовской области 8,2 тысячи хризантем оказались заражены западным цветочным трипсом. Теперь владелец товара, поступившего из Нидерландов, должен провести обеззараживание, уничтожение или вернуть цветы назад, рассказали в управлении Россельхознадзора.

— Западный цветочный трипс — один из опаснейших вредителей и переносчик вирусных заболеваний растений. В частности, он повреждает персики, сливы, розы, гвоздики, душистый горошек и другие культуры: всего 244 вида из 62 семейств, — рассказали в ведомстве.

Распознать наличие трипса можно по некрозу, который обычно появляется в виде светлых пятен или штриховатости с четкими краями. Также вредитель оставляет скопления мелких темных пятен.

Добавим всего с начала 2025 года в регион завезли более 1,2 млн штук срезов различных цветов.

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