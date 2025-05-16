Вернуть проезд вдоль «Олимпийца» просят владивостокцы мэрию

Сейчас на парковочных местах складируют стройматериалы, ездящей спецтехники очевидцы там не обнаружили. Горожане просят вернуть гостям набережной проезд с парковкой в летний сезон, а для складирования использовать, например, площадку за зданием яхт-клуба и рамкой для скейтбордистов.
Горожане также обращают внимание, что на объекте нет паспорта объекта с указанием сроков реконструкции и другой значимой информацией.
Напоминаем, что Батарейную набережную перекрыли внезапно для горожан — работы нигде не были анонсированы, а позднее появилась информация, что реконструкцию променада проводят в комплексе с реконструкцией здания бывшего городского океанариума, в котором разместят филиал Национального центра «Россия». На оба объекта (набережная и филиал выставочного центра) через бюджет Владивостока добавили 460 млн рублей.
Проектом занимается компания Concrete Jungle. Самый удачный её проект во Владивостоке — Нагорный парк. Правда, воплотили его по инициативе не мэрии, а предпринимателя Дмитрия Алексеева (DNS GROUP). По заказу города Concrete Jungle уже разработали концепцию набережной со стороны Спортивной гавани, и реакция горожан на проект оказалась скорее негативная — замену «парадно-нарядной» балюстрады на лаконичные ограждения с цепями народ не простил. Сейчас доделывают последние работы на площади вокруг фонтана на набережной, пока явного недовольства нет (возмутил горожан только демонтаж мозаики с фонтана — это объясняется тем, что объекту хотят вернуть первозданный вид).