Вернуть проезд вдоль «Олимпийца» просят владивостокцы мэрию

Проектом занимается компания Concrete Jungle. Самый удачный её проект во Владивостоке — Нагорный парк. Правда, воплотили его по инициативе не мэрии, а предпринимателя Дмитрия Алексеева (DNS GROUP). По заказу города Concrete Jungle уже разработали концепцию набережной со стороны Спортивной гавани, и реакция горожан на проект оказалась скорее негативная — замену «парадно-нарядной» балюстрады на лаконичные ограждения с цепями народ не простил. Сейчас доделывают последние работы на площади вокруг фонтана на набережной, пока явного недовольства нет (возмутил горожан только демонтаж мозаики с фонтана — это объясняется тем, что объекту хотят вернуть первозданный вид).