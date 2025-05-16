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На Земле начал формироваться новый океан

Восточная Африка переживает уникальное геологическое событие — в регионе начал формироваться новый океан. Сейчас специалисты следят за процессом раскола континентальной коры в районе Афарской низменности, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

С таким громким заявлением выступил ведущий научный сотрудник Института геологии и геохимии УрФУ, доктор геолого-минералогических наук Алексей Иванов.

Впрочем, по его словам, этот процесс окажется далеко не быстрым.

В продолжении Иванов подчеркивает, что если текущее тектоническое движение сохранит темпы, то уже через 5−10 миллионов лет воды Красного моря и Аденского залива могут проникнуть в долину, затопив ее и отделив Рог Африки от материка.

Так, заявляет специалист, на месте суши может появиться новый водоем, а сам регион станет архипелагом, подобным Мадагаскару.

Эти изменения, как отмечено в публикации издания «Стерлеград», сопровождаются формированием глубоких трещин и проседанием земной поверхности, что говорит о ранней стадии формирования океанического дна. Именно такие процессы формируют будущие океаны.