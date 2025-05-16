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Проверь родинку: бесплатные осмотры кожи пройдут в Хабаровском крае

Акция по выявлению рака кожи пройдет в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае стартует акция, приуроченная ко Дню диагностики меланомы. Все желающие смогут пройти бесплатный осмотр кожи у специалистов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как рассказали в краевом Минздраве, ежегодно в регионе выявляют до 40 случаев меланомы. Кроме того, врачи диагностируют и другие опасные виды рака кожи, такие как базальноклеточный и плоскоклеточный. Главное — вовремя обнаружить новообразование. Если это сделать на ранней стадии, шанс на выздоровление высокий.

В Хабаровске попасть на прием можно с 21 по 23 мая с 14:00 до 19:00 по адресу: улица Ангарская, 5. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Запись не требуется. Телефон: 8 (4212) 54−31−48.

В Комсомольске акция пройдет 22 мая с 8:00 до 18:00 по адресу: улица Пионерская, 22, корпус 2. Здесь нужна предварительная запись по телефону 8 (4217) 59−10−00.