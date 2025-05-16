Проверь родинку: бесплатные осмотры кожи пройдут в Хабаровском крае

Как рассказали в краевом Минздраве, ежегодно в регионе выявляют до 40 случаев меланомы. Кроме того, врачи диагностируют и другие опасные виды рака кожи, такие как базальноклеточный и плоскоклеточный. Главное — вовремя обнаружить новообразование. Если это сделать на ранней стадии, шанс на выздоровление высокий.