Uzbekistan Airways «обновила» внутренние тарифы: билеты не подешевели, но вроде бы стали доступнее

Однако если отбросить официальные формулировки, становится ясно: цены на минимальные билеты остались без изменений, но за счёт снижения верхней границы цен выросла доля дешёвых билетов в продаже. Это значит, что улететь по минимальной цене теперь, возможно, будет чуть проще — если, конечно, вы успеете купить билет раньше остальных.