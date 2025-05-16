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Uzbekistan Airways «обновила» внутренние тарифы: билеты не подешевели, но вроде бы стали доступнее

Vaib.uz (Узбекистан. 16 мая). Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила об «обновлении» тарифов на билеты экономкласса для внутренних рейсов. Что именно означает это загадочное слово — компания попыталась объяснить в своём официальном заявлении.

Источник: Vaib.Uz

Теперь, как утверждается, вместо прежних 10 тарифных уровней введена упрощённая система из 4 тарифов. Каждый из них, в свою очередь, подразделяется на возвратные билеты с багажом и невозвратные без багажа.

По версии самой авиакомпании, это должно: сделать выбор тарифа более понятным, увеличить количество билетов по минимальной цене, обеспечить доступ к недорогим перелётам для большего числа пассажиров.

Однако если отбросить официальные формулировки, становится ясно: цены на минимальные билеты остались без изменений, но за счёт снижения верхней границы цен выросла доля дешёвых билетов в продаже. Это значит, что улететь по минимальной цене теперь, возможно, будет чуть проще — если, конечно, вы успеете купить билет раньше остальных.

Вот некоторые примеры новых цен «от»:

  • Ташкент — Самарканд: от 249 000 сумов.
  • Ташкент — Наманган: от 249 000 сумов.
  • Ташкент — Фергана: от 249 000 сумов.
  • Ташкент — Карши: от 278 000 сумов.
  • Ташкент — Термез: от 424 000 сумов.
  • Ташкент — Бухара: от 393 000 сумов.
  • Ташкент — Ургенч: от 512 000 сумов.
  • Ташкент — Нукус: от 512 000 сумов.
  • Бухара — Ургенч: от 336 000 сумов.

Таким образом, «обновление» — это не о снижении цен в целом, а о перераспределении билетов по доступным тарифам. Не революция, но хоть какой-то шаг к доступности. Хотя пассажирам, конечно, хотелось бы услышать не про упрощённые системы, а про реальное снижение стоимости.