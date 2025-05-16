Uzbekistan Airways «обновила» внутренние тарифы: билеты не подешевели, но вроде бы стали доступнее

Теперь, как утверждается, вместо прежних 10 тарифных уровней введена упрощённая система из 4 тарифов. Каждый из них, в свою очередь, подразделяется на возвратные билеты с багажом и невозвратные без багажа.
По версии самой авиакомпании, это должно: сделать выбор тарифа более понятным, увеличить количество билетов по минимальной цене, обеспечить доступ к недорогим перелётам для большего числа пассажиров.
Однако если отбросить официальные формулировки, становится ясно: цены на минимальные билеты остались без изменений, но за счёт снижения верхней границы цен выросла доля дешёвых билетов в продаже. Это значит, что улететь по минимальной цене теперь, возможно, будет чуть проще — если, конечно, вы успеете купить билет раньше остальных.
Вот некоторые примеры новых цен «от»:
- Ташкент — Самарканд: от 249 000 сумов.
- Ташкент — Наманган: от 249 000 сумов.
- Ташкент — Фергана: от 249 000 сумов.
- Ташкент — Карши: от 278 000 сумов.
- Ташкент — Термез: от 424 000 сумов.
- Ташкент — Бухара: от 393 000 сумов.
- Ташкент — Ургенч: от 512 000 сумов.
- Ташкент — Нукус: от 512 000 сумов.
- Бухара — Ургенч: от 336 000 сумов.
Таким образом, «обновление» — это не о снижении цен в целом, а о перераспределении билетов по доступным тарифам. Не революция, но хоть какой-то шаг к доступности. Хотя пассажирам, конечно, хотелось бы услышать не про упрощённые системы, а про реальное снижение стоимости.