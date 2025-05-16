В Челябинске проведут серьезную обработку территорий от клещей

Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города рассказало, что 19 и 20 мая проведет акарицидную обработку. Работы возможны только при благоприятных погодных условиях.
19 мая работы пройдут в Тракторозоводском и Металлургическом районах.
Будет обработана территория в Металлургическом районе:
— территория между домами 10, 10А, 12, 12А по ул. Комаровского, 53А, 53Б по шоссе Металлургов.
поселок Аэропорт:
— по 10 метров в каждую сторону вдоль двух дорожек от многоэтажных домов 10, 11 до остановки «Кинотеатр Сокол»
— вдоль тротуара к аэропорту
— детская игровая площадка у магазина «Магнит».
Тракторозаводский район:
— зеленая зона вдоль прибрежной полосы озера «Первое» вблизи пляжа «Чайка»
— зеленая зона — «Мамин-сквер» по переулку Мамина, д. 1−3
— зеленая зона — Аллея Ветеранов, ул. Героев Танкограда, д. 59
— зеленая зона между пер. 3-й Бульварный и пер. 1-й Бульварный
— зеленая зона — аллея им. Е. Овчинникова (между домами № 108−110 по ул. Артиллерийская)
— зеленая зона вблизи домов № 10 и № 12 по ул. Хохрякова
— зеленая зона вблизи дома № 23 по ул. Конструктора Духова.
На следующий день обработают другую часть Челябинска.
Калининский район:
— береговая полоса по ул. Молодогвардейцев до транспортной развязки на ТК «Родник»
— береговая полоса р. Миасс вдоль ул. Болейко от пр. Победы до ул. Кожзаводская (до моста на о. Заячий)
— зеленая зона возле д. 2 по ул. Либединского
— береговая зона р. Миасс с западной стороны от д. 30 по ул. Российская
— сквер им. В. Н. Гусарова, вдоль ул. Российская, от д. 32 по
ул. Российская до ДК ЧЭМК
— береговая зона р. Миасс с западной стороны от ул. Калинина до транспортной развязки по ул. Братьев Кашириных
— береговая зона р. Миасс с восточной стороны от Дворца культуры ЧЭМК до транспортной развязки по ул. Братьев Кашириных
— остров «Заячий».
Центральный район:
— береговая линия Шершневского водохранилища (западная и восточная сторона)
— лог р. Игуменка
— п. Благодатово в местах примыкания к береговой линии р. Миасс.
Находиться в это время на обрабатываемых территориях нежелательно.
Нужно обратить внимание, что противоклещевая обработка не гарантирует стопроцентной защиты от укуса клещей, следует пользоваться репеллентами и осматривать друг друга.