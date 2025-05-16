В Челябинске проведут серьезную обработку территорий от клещей

— береговая полоса по ул. Молодогвардейцев до транспортной развязки на ТК «Родник»

— береговая полоса р. Миасс вдоль ул. Болейко от пр. Победы до ул. Кожзаводская (до моста на о. Заячий)

— зеленая зона возле д. 2 по ул. Либединского

— береговая зона р. Миасс с западной стороны от д. 30 по ул. Российская

— сквер им. В. Н. Гусарова, вдоль ул. Российская, от д. 32 по

ул. Российская до ДК ЧЭМК

— береговая зона р. Миасс с западной стороны от ул. Калинина до транспортной развязки по ул. Братьев Кашириных

— береговая зона р. Миасс с восточной стороны от Дворца культуры ЧЭМК до транспортной развязки по ул. Братьев Кашириных

— остров «Заячий».