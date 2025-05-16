Полицейские нашли в лесу заблудившегося подростка

В среду, 14 мая, около 22:00 в дежурную часть полиции в Чайковском городском округе поступило сообщение о том, что в лесу вблизи пос. Марковский заблудился 13-летний мальчик, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Родители рассказали, что подросток около 18:00 ушел на прогулку, а через два часа позвонил и сказал, что заблудился в лесу. Самостоятельно найти ребенка они не смогли, его телефон не отвечал, тогда родители решили обратиться в полицию.
Наряды территориального отдела внутренних дел незамедлительно направились на поиски, присоединились сотрудники МЧС и волонтеры.
Правоохранители патрулировали лесополосу на машинах со включенными спецсигналами. Пешие наряды и неравнодушные местные жители с фонариками и громкоговорителями тоже прочесывали лесной массив. Поиски осложнял проливной дождь.
Ближе к полуночи потерявшегося подростка нашли сотрудники полиции — он вышел на звуковой сигнал патрульной машины. Полицейские доставили ребенка домой.