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В Севастополе открыли рейд

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе возобновили работу. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Морской пассажирский транспорт возобновляет работу», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Утром в пятницу над Черным морем и Крымом уничтожили 64 вражеских беспилотника, один — над Белгородской областью.