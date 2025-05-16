В Севастополе открыли рейд

«Морской пассажирский транспорт возобновляет работу», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Утром в пятницу над Черным морем и Крымом уничтожили 64 вражеских беспилотника, один — над Белгородской областью.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе возобновили работу. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
«Морской пассажирский транспорт возобновляет работу», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Утром в пятницу над Черным морем и Крымом уничтожили 64 вражеских беспилотника, один — над Белгородской областью.