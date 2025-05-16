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В Ленинском районе Новосибирска без света остались почти 150 домов

Коммунальщики проводят ремонтные работы.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ранним утром часть жителей Ленинского района Новосибирска осталась без электричества. Неполадки затронули дома на улицах Блюхера, Булавина, Шубина, Ашхабадской и Олекминской.

Согласно данным, размещенным на муниципальном онлайн-портале «Мой Новосибирск», отключение коснулось как минимум 134 объектов. Значительное число адресов, где пропал свет, приходится на частный сектор.

Отмечается, что отключение электроэнергии носит плановый характер. В настоящее время специалисты коммунальных служб проводят ремонтные работы на затронутых участках инфраструктуры.