В Ленинском районе Новосибирска без света остались почти 150 домов

Сегодня ранним утром часть жителей Ленинского района Новосибирска осталась без электричества. Неполадки затронули дома на улицах Блюхера, Булавина, Шубина, Ашхабадской и Олекминской.
Согласно данным, размещенным на муниципальном онлайн-портале «Мой Новосибирск», отключение коснулось как минимум 134 объектов. Значительное число адресов, где пропал свет, приходится на частный сектор.
Отмечается, что отключение электроэнергии носит плановый характер. В настоящее время специалисты коммунальных служб проводят ремонтные работы на затронутых участках инфраструктуры.