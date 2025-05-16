В Казахстане запустят ИИ-платформу по истории страны

Подписали дорожную карту по совместному созданию инновационной платформы, основанной на технологиях искусственного интеллекта, с целью продвижения и популяризации отечественной истории. Проект направлен на расширение аудитории интернет-портала Qazaqstan tarihy и его трансформацию в центральный хаб исторических знаний.