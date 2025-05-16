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В Казахстане запустят ИИ-платформу по истории страны

АСТАНА, 16 мая — Sputnik. В Казахстане будет запущена ИИ-платформа по истории.

Источник: Пресс-служба акима Туркестанской области

Проект разрабатывают Институт истории государства и АО «Qazcontent». Главная цель — продвижение и популяризация отечественной истории.

Подписали дорожную карту по совместному созданию инновационной платформы, основанной на технологиях искусственного интеллекта, с целью продвижения и популяризации отечественной истории. Проект направлен на расширение аудитории интернет-портала Qazaqstan tarihy и его трансформацию в центральный хаб исторических знаний.

сообщает пресс-служба института

Также планируется увеличение количества исторических статей и интервью на казахском языке, а также пополнение базы историко-познавательных материалов на портале e-history.kz, обработанных с помощью ИИ.

Кроме того, будут собраны книги по истории независимого Казахстана, содержание которых будет адаптировано для использования в ИИ-системе.