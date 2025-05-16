Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительный мусор и старые покрышки: Казармы XIX века в Петергофе превратили в свалку

Прокуратура поручила убрать свалку с территории казарм XIX века в Петергофе.

Источник: Прокуратура г. Санкт-Петербурга — Telegram

Незаконную свалку обнаружили на территории объекта культурного наследия в Петергофе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Петербургу.

— Мусор складировали на участке по Конно-Гренадерская улице, где находятся казармы лейб-гвардии Конногренадерского полка — объект культурного наследия, — говорится в сообщении надзорного органа.

В ходе проверки установлено, что на участке размещены отходы разных классов опасности, не предусмотренные для хранения на подобных территориях. Нарушения связаны с несоблюдением норм в сфере обращения с отходами.

Для устранения нарушений прокуратура подала иск в суд. В заявлении содержится требование обязать администрацию Петродворцового района и местное жилищное агентство ликвидировать свалку. Ход судебного процесса находится на контроле надзорного ведомства.