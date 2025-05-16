Строительный мусор и старые покрышки: Казармы XIX века в Петергофе превратили в свалку

Незаконную свалку обнаружили на территории объекта культурного наследия в Петергофе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Петербургу.
— Мусор складировали на участке по Конно-Гренадерская улице, где находятся казармы лейб-гвардии Конногренадерского полка — объект культурного наследия, — говорится в сообщении надзорного органа.
В ходе проверки установлено, что на участке размещены отходы разных классов опасности, не предусмотренные для хранения на подобных территориях. Нарушения связаны с несоблюдением норм в сфере обращения с отходами.
Для устранения нарушений прокуратура подала иск в суд. В заявлении содержится требование обязать администрацию Петродворцового района и местное жилищное агентство ликвидировать свалку. Ход судебного процесса находится на контроле надзорного ведомства.